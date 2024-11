Feyenoorder deelt afscheidsbericht: ‘Ik vertrek met gemengde gevoelens’

heeft woensdagavond stilgestaan bij zijn vertrek bij Feyenoord. De aanvaller, die al sinds afgelopen zomer geen deel uit maakt van de selectie van de Rotterdammers en vandaag tekende bij sc Heerenveen, bedankt de fans van de club, waar hij 106 wedstrijden voor speelde.

Op 1 april zegde Feyenoord het contract van de Iraniër op. Jahanbakhsh stond drie jaar onder contract in Rotterdam en werd in 2023 kampioen. De 89-voudig international van Iran speelde in totaal 106 wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij goed was voor zeventien goals en zestien assists. “Beste Feyenoorders.. Afscheid nemen bestaat niet, maar vandaag moet ik toch echt gedag zeggen…”, schrijft Jahanbakhsh op Instagram.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Feyenoord loopt op slotdag rechtsbuiten mis, oude bekende mogelijk een optie: 'Niet ondenkbaar'

'Vertrek met gemengde gevoelens'

De aanvaller vervolgt: “Met trots heb ik het Feyenoord-shirt mogen dragen, in het stadion gestaan, en op het veld gevochten voor deze prachtige club. Samen hebben we hoogtepunten en dieptepunten beleefd. Ik ben enorm dankbaar voor iedere minuut die ik hier heb mogen spelen en voor de passie en steun die ik van jullie, de Feyenoord-supporters, heb mogen ontvangen. Jullie zijn de ware kracht van deze club! Feyenoord is en blijft voor altijd in mijn hart. Ik vertrek met gemengde gevoelens, maar ik kijk ook met trots terug op alles wat we samen hebben bereikt en alle herinneringen samen hebben gemaakt. Bedankt voor jullie steun, jullie gezang, jullie onvoorwaardelijke liefde. Dit is geen vaarwel, maar een tot ziens.”

De kersvers aanvaller van Heerenveen sluit af met een liefdevolle boodschap: “Rotterdam, ik zal je nooit vergeten. Feyenoord, je blijft altijd mijn club.”

Jahanbakhsh strijkt neer bij sc Heerenveen

Jahanbakhsh blijft bij sc Heerenveen actief in de Eredivisie. De Iraniër tekende woensdag een contract tot het einde van het seizoen en gaat in Friesland spelen met rugnummer dertig. Jahanbakhsh moet de ploeg van Robin van Persie van extra aanvallende impulsen voorzien.