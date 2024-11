Flashscore Team van de Week: Ajax, Feyenoord en PSV allen twee keer vertegenwoordigd

Flashscore heeft een Team van de Week samengesteld met op basis van de interne spelersbeoordelingen voor de dertiende speelronde van de competitie. De clubs uit de klassieke top-3 en Go Ahead Eagles leveren ieder een tweetal spelers aan het team.

Remko Pasveer (Ajax), 8,0

De 41-jarige Remko Pasveer is bijna drie jaar ouder dan alle andere spelers die dit seizoen in actie zijn gekomen in de Eredivisie, en bijna zeven jaar ouder dan de op een na oudste sluitpost. Toch is Pasveer nog altijd van grote waarde. Zo ook afgelopen weekeinde, toen hij Ajax met zes reddingen aan een 2-0 overwinning op PEC Zwolle hielp.

Mats Deijl (Go Ahead Eagles), 8,3

Mats Deijl draagt dit seizoen de aanvoerdersband bij Go Ahead Eagles en tegen Almere City was goed zichtbaar waarom hij de aangewezen persoon is voor die taak. De rechtsback hielp zijn ploeg aan een 3-0 overwinning die hij zelf inluidde door na een klein kwartier spelen de openingstreffer tegen de touwen te schieten.

Leo Greiml (NAC Breda), 8,5

De eerste ontmoeting tussen Willem II en NAC Breda sinds de terugkeer naar de Eredivisie leverde een zeer enerverende editie van de Brabantse derby op. Leo Greiml verdubbelde niet lang na rust de voorsprong voor de bezoekers uit Breda, maar mede door een zeer discutabele penalty in de extra tijd sleepten de Tilburgers toch nog een punt uit het vuur.

Josip Sutalo (Ajax), 8,0

Josip Sutalo kwam vorig seizoen met grote verwachtingen naar Amsterdam, maar wist nog niet te demonstreren waarom er zo'n hoog prijskaartje om zijn nek hing. In deze jaargang is hij net als heel Ajax veel beter in vorm en tegen PEC tekende hij voor zijn eerste competitietreffer van het seizoen.

Ivan Perisic (PSV), 8,0

In navolging van Mario Götze is PSV er afgelopen zomer opnieuw in geslaagd om een speler aan te trekken die ooit trefzeker was in een WK-finale. De ervaren Kroaat kwam niet op het scoreformulier in de 5-0 zege op FC Groningen, maar leverde wel een assist en zette drie kansen op voor ploeggenoten.

Sem Steijn (FC Twente), 8,3

Er zijn weinig spelers die zo makkelijk tot scoren komen als Sem Steijn. De middenvelder van FC Twente tekende tegen Fortuna Sittard voor zijn negende competitietreffer van de jaargang, waardoor hij gedeeld topschutter van Nederland is. Daarnaast bereidde hij het enige andere doelpunt voor dat zijn ploeg nodig had om af te rekenen met Fortuna (1-2).

Enric Llansana (Go Ahead Eagles), 8,0

Enric Llansana was weliswaar niet direct betrokken bij een doelpunt, maar liet zich wel van zijn beste kant zien tegen Almere. De middenvelder won vijftien van zijn negentien persoonlijke duels en veroverde zes keer de bal terug voor zijn ploeg.

Yoann Cathline (FC Utrecht), 8,2

De rappe Yoann Cathline was een plaag voor de Nijmeegse defensie in de 1-2 zege van FC Utrecht in de Keizerstad. Alle vier de dribbels die de Fransman inzette slaagden en in de 35e minuut zette hij de enige treffer van het eerste bedrijf op zijn naam.

Anis Hadj Moussa (Feyenoord), 8,3

Dat het snel kan gaat in het voetbal blijkt de laatste maanden uit de rappe ontwikkeling van Anis Hadj Moussa. Een jaar geleden speelde de aanvaller voor Patro Eisden, waarvoor hij één doelpunt wist te maken in zestien competitieduels op het tweede niveau van België. Inmiddels heeft hij drie duels op rij gescoord voor Feyenoord, waaronder in de Champions League en mag hij zich volwaardig A-international van Algerije noemen.

Ricardo Pepi (PSV), 8,6

Ricardo Pepi verscheen tegen Groningen pas voor de vierde keer dit seizoen aan de aftrap in de Eredivisie, maar mag zich na zijn hattrick wel gedeeld topscorer van de competitie noemen. De Amerikaanse spits verkeert in absolute bloedvorm en bezorgt PSV-trainer Peter Bosz luxeproblemen, aangezien hij aanvoerder Luuk de Jong ook niet zomaar kan passeren.

Igor Paixão (Feyenoord), 8,6

Igor Paixão leverde tegen Heerenveen alweer zijn zesde assist in zijn laatste acht duels, maar deed ook iets wat hij in de twaalf wedstrijden ervoor had nagelaten: scoren. Met een doelpunt en assist kan de Braziliaan met trots terugkijken op zijn prestatie in de dertiende speelronde.

