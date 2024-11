KNVB reageert 'geschrokken' na geweld in Amsterdam, ook UEFA komt met statement

In navolging van Ajax heeft ook de KNVB gereageerd op de geweldsincidenten in de binnenstad van Amsterdam afgelopen nacht. Het liep na afloop van de ontmoeting tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in de Europa League volledig uit de hand in het centrum. De KNVB schrijft te zijn ‘geschrokken’ en er op te ‘vertrouwen’ dat de daders worden gepakt én gestraft.

De ontmoeting tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in de vierde speelronde van de competitiefase van de Europa League werd door Amsterdam niet als ‘hoogrisicowedstrijd’ bestempeld, maar vanwege de oorlog in het Midden-Oosten werd de Amsterdamse driehoek wel aangeraden om extra maatregelen te nemen. De driehoek had meerdere veiligheidsrisicogebieden aangewezen, waaronder het gebied rond de Johan Cruijff ArenA. Er werd eerder deze week nog een pro-Palestijnse demonstratie aangekondigd bij de Johan Cruijff ArenA, maar burgemeester van Amsterdam Femke Halsema zette daar een streep doorheen en verplaatste de demonstratie naar een andere locatie.

Tijdens en na de wedstrijd was het rond het stadion rustig, maar in de binnenstad ging het afgelopen nacht helemaal mis. Supporters van Maccabi Tel Aviv, die zich in de aanloop naar de wedstrijd tegen Ajax al hadden misdragen in de stad, werden opgejaagd én mishandeld door relschoppers. De politie voerde tientallen aanhoudingen uit, vijf personen moesten met verwondingen naar het ziekenhuis. Ajax sprak in een reactie zijn afschuw uit over wat er is gebeurd in Amsterdam en de KNVB sluit zich daarbij aan. “Ook wij zijn geschrokken van de beelden uit de Amsterdamse binnenstad van vannacht. Deze gewelddadigheden staan veraf van de mooie voetbalvond in de Johan Cruijff ArenA. Als voetbalgemeenschap veroordelen we geweld. We vertrouwen er op dat de autoriteiten de daders zullen pakken en straffen”, zo schrijft de bond.

Reactie van de UEFA

De UEFA heeft eveneens gereageerd op de schokkende gebeurtenissen in hartje Amsterdam. Het statement van de Europese voetbalbond is in handen van Sky News. “De UEFA veroordeelt krachtig de incidenten en gewelddadigheden die donderdagavond in de stad Amsterdam hebben plaatsgevonden voor en na de UEFA Europa League-wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv”, zo leest het. Voorafgaand aan de ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA was het al onrustig in Amsterdam. Vooral op de Dam liepen de spanningen hoog op. “Rond 13.00 uur waren er Maccabi-supporters op de Dam. Daar zijn tegenstanders op afgekomen. Er werd vuurwerk afgestoken. Over het algemeen was het beheersbaar”, zei hoofdcommissaris Peter Holla daarover vrijdagmiddag op een gezamenlijke persconferentie van de Amsterdamse driehoek.

De UEFA ‘vertrouwt’ er evenals de KNVB op dat de ‘autoriteiten zoveel mogelijk van degenen die verantwoordelijk zijn voor dergelijke acties zullen identificeren en aanklagen’. “De UEFA zal alle officiële rapporten onderzoeken, beschikbaar bewijsmateriaal verzamelen, ze beoordelen en elke verdere passende handelswijze evalueren in overeenstemming met het relevante regelgevingskader”, zo leest het. Hoofdofficier René van de Beukeler, namens het Openbaar Ministerie aanwezig op de persconferentie, liet weten dat de 62 aangehouden personen ‘door een specifiek politieteam’ worden onderzocht. “We onderzoeken de antisemitische motieven. We roepen getuigen op zich te melden, en vragen mensen ook om aangifte te doen. We willen met slachtoffers in contact komen. Het onderzoek richt zich op het identificeren van verdachten achter de gewelddadige incidenten.”

