Ajax reageert op geweldsincidenten in Amsterdam

Ajax heeft vrijdagmiddag gereageerd op de geweldsincidenten van afgelopen nacht in de binnenstad van Amsterdam, waarbij supporters van Maccabi Tel Aviv zijn opgejaagd en mishandeld. Ajax veroordeelt het geweld ‘ten zeerste’.

De ontmoeting tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in de vierde speelronde van de competitiefase van de Europa League stond met rood omcirkeld in de agenda van Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam. Halsema sprak vrijdagmiddag op een gezamenlijke persconferentie met de Amsterdamse hoofdcommissaris van de politie en hoofdofficier van het Openbaar Ministerie haar afschuw uit over wat er in haar stad is gebeurd. “Gisteravond was de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv. De Maccabi-aanhang staat niet bekend als risicovol. Er is geen sprake van vijandigheid tussen de twee clubs. In voetbaltermen was er geen sprake van een hoogrisicowedstrijd”, zo vertelde Halsema.

Artikel gaat verder onder video

De burgemeester was zich uiteraard wel bewust van de ‘politieke omstandigheden’. “We hebben de NCTV gevraagd om een extra dreigingsinschatting. De NCTV heeft opnieuw bevestigd dat er geen concrete dreiging was. Wel vroeg de NCTV ons om maatregelen te treffen. Dat hebben wij gedaan. Er zijn veiligheidsrisicogebieden aangewezen, en rond het stadion werd preventief gefouilleerd. Ook werd er gelet op pro-Palestijnse demonstranten”, aldus Halsema. Tijdens en na de wedstrijd verliep het rond het stadion rustig, maar toen de supporters van Maccabi Tel Aviv na afloop terugkeerden in het centrum ging het mis.

LEES OOK: Ook Maccabi Tel Aviv-fans gedragen zich schandalig in Amsterdam

Een reactie van Ajax liet in eerste instantie op zich wachten. Dat schoot bij Israëliërs in het verkeerde keelgat. De Amsterdammers hebben inmiddels, terwijl de persconferentie van de Amsterdamse driehoek nog in volle gang was, dus van zich laten horen. “Na een sportieve voetbalwedstrijd met een goede sfeer in ons stadion - waarvoor we alle betrokken partijen bedanken voor de goede samenwerking - hebben we met afschuw vernomen wat er gisteravond in het centrum van Amsterdam is gebeurd. We veroordelen dit geweld ten zeerste”, zo schrijft Ajax op social media.