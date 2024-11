‘Ziyech verrast en neemt beslissing over toekomst’

wil toch bij Galatasaray blijven, zo weet het Turkse Fanatik. De voormalig Ajacied werd de afgelopen tijd regelmatig gelinkt aan een vertrek uit Istanbul, maar nu lijkt hij in ieder geval het seizoen af te gaan maken.

Ziyech maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van Chelsea naar Galatasaray, nadat hij vorig seizoen al op huurbasis voor de Turkse topclub had gespeeld. De Marokkaan tekende een contract voor een seizoen in Istanbul, met een optie voor nog een jaar.

Nadat Ziyech enkele wedstrijden niet in actie kon komen wegens een scheurtje in een spier, gingen er in Turkije geruchten rond dat hij alweer wilde vertrekken bij Galatasaray. Nu de aanvallende middenvelder annex buitenspeler weer hersteld is van zijn blessure, zou hij volgens het Turkse medium een beslissing over zijn toekomst hebben genomen.

Ziyech moet trainer overtuigen

De voormalig Ajacied zou namelijk graag het seizoen bij Galatasaray afmaken en dus niet vertrekken in de winterstop. Of trainer Okan Buruk hem ook in de tweede seizoenshelft bij de club wil houden, zal ervan afhangen of Ziyech zijn vorm weer kan hervinden.

