Derksen haalt uit naar oud-Ajacied: ‘Hij zet zichzelf voor lul’

Johan Derksen vindt dat zichzelf voor lul heeft gezet. De oud-speler van onder meer sc Heerenveen, FC Twente en Ajax, die momenteel bij het Turkse Galatasaray speelt, deelde op zijn Instagram een bericht met de schokkende gebeurtenissen in Amsterdam. Dit kwam Ziyech ook al op kritiek te staan van voormalig PSV-spits Eran Zahavi.

Beelden van de afschuwelijke gebeurtenissen in Amsterdam gaan massaal de wereld over en ook Ziyech deed een duit in het zakje. De middenvelder deelde beelden van de ongeregeldheden in de hoofdstad en plaatste daarbij de volgende tekst: als het geen vrouwen en kinderen zijn rennen ze weg.”

“Daar heb ik altijd medelijden mee”, reageert Derksen bij Vandaag Inside. “Hij moet zich in eigen kringen laten horen en de taal vertolken wat er leeft in zijn eigen kringen. En dan zet hij zichzelf voor lul”, is de analist uiterst kritisch op de aanvoerder van het Marokkaanse elftal.

Derksen krijgt daarin bijval van Hendriks. “Ik kijk er exact hetzelfde naar. Hij moet zich realiseren, en dat doet hij ongetwijfeld ook wel, dat hij een soort van, en misschien overdrijf ik wel, een Cruijff voor de Marokkaanse jongeren is. Zo moet je hem zien. Hij is groot, hij is een held en dit is eigenlijk alleen maar aanmoedigen van wat er gebeurd is en verder provoceren. Daar schieten we geen reet mee op, dus ik vind dat dat echt heel kwalijk is.”

Gaat UEFA Ziyech straffen?

Vervolgens brengt presentator Wilfred Genee de uithaal van Zahavi aan het adres van Ziyech ter sprake. De speler van het Israëlische Maccabi Tel Aviv haalde op social media vernietigend uit naar de oud-Ajacied. “Domme terreur-supporter. Ik hoop dat jullie (UEFA) het zien en hem straffen!”

“Ik weet niet of mensen in hun privéleven gestraft moeten worden door de UEFA”, reageert Derksen daarop. “Moslims vallen elkaar niet af”, haakt Van der Gijp in. “Die zijn daar veel strikter in dat dat wij zijn. Wij zullen gauw zeggen van: rot op joh, moet je niet doen”, vervolgt Van der Gijp, waarna Derksen reageert en terugblikt op afgelopen maandag. “Ik loop weg en daar hebben jullie schijt aan. “Ja daarom en zij doen dat niet”, reageert van der Gijp tot besluit.

Video - Vandaag Inside reageert uitgebreid op geweld in Amsterdam

