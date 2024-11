'De UEFA verstopt zich op een verschrikkelijke manier, waarom wordt hier niet op ingegrepen?'

Valentijn Driessen denkt niet dat hoeft te vrezen voor een schorsing van de UEFA, naar aanleiding van zijn Instagram-story over de gebeurtenissen in Amsterdam. Maccabi Tel Aviv-spits riep de Europese voetbalbond op de speler van Galatasaray te bestraffen, maar Driessen stipt aan dat de supporters van Paris Saint-Germain eerder deze week weg konden komen met een minstens zo groot vergrijp.

Ziyech deelde op zijn Instagram-pagina beelden die zijn geplaatst door Cestmocro, waarop te zien is hoe de Maccabi-supporters na afloop van de wedstrijd tegen Ajax belaagd werden in Amsterdam. "Als het geen vrouwen en kinderen zijn rennen ze weg", is het commentaar van de Marokkaanse middenvelder, die afsluit met de boodschap: "En nog altijd Free Palestina." De Israëlische aanvaller Zahavi, oud-speler van PSV, haalt daarop stevig uit naar Ziyech: "Domme terreur-supporter", bijt de 37-jarige spits Ziyech toe in een reactie op Instagram. "Ik hoop dat jullie het zien en hem straffen", schrijft Zahavi vervolgens, waarop hij de UEFA tagt in zijn bericht.

In de podcast Kick-Off van De Telegraaf worden de onlusten in Amsterdam, zoals vrijwel overal gebeurt, scherp veroordeeld door Valentijn Driessen, Mike Verweij en Pim Sedee. "Dit is iets waar je je als Nederland diep voor schaamt", zegt Driessen onder meer. Vervolgens komt de reactie van Ziyech ter sprake. Sedee vraagt of Ziyech inderdaad met een schorsing bestraft zou moeten worden voor zijn social media-post. "De UEFA kan iedereen schorsen, voor van alles en nog wat. Maar het zou wel met twee maten meten zijn door de UEFA", reageert Driessen.

"Eerder in de week hing er ook een spandoek (zie de tweet hieronder, red.) met 'Free Palestina', met de meest verschrikkelijke dingen erop getekend, bij Paris Saint-Germain was dat", vervolgt Driessen. "Dat je denkt: Hé, waarom wordt hier niet op ingegrepen? En dan komt er een of andere woordvoerder die zich met allerlei mitsen en maren onder de reglementen tracht uit te praten die de UEFA zelf heeft opgesteld. Maar dit paste precies in de reglementen om vervolgens over te gaan tot strafvervolging richting Paris Saint-Germain, bijvoorbeeld spelen in een leeg stadion of een tribune sluiten. Zoals bij FC Twente na het racisme-geval tegen Lazio is gebeurd. Maar nu verstopt de UEFA zich op een verschrikkelijke manier. Dus ik denk: wat dat betreft zou Ziyech niets te vrezen hoeven te hebben", aldus Driessen, die de uitlatingen van de speler zelf 'verschrikkelijk afkeurt'.