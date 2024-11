Iedereen bij Oranje kijkt naar de broek van Jan Paul van Hecke

Dinsdag zijn de Oranje-internationals in Zeist binnengedruppeld, waaronder ook . De verdediger van Brighton krijgt meteen veel complimenten, terwijl er naar zijn broek wordt gewezen. Het gaat echter niet om de broek die hij draagt, maar om de speler die nog in zijn broekzak zat: .

Met één volledig Eredivisieseizoen in zijn benen, op huurbasis bij sc Heerenveen, keerde Van Hecke in de zomer van 2021 terug bij zijn werkgever, Brighton & Hove Albion. De toen 21-jarige verdediger zou vervolgens nog een seizoen bij Blackburn Rovers spelen, voordat hij echt mocht aansluiten bij het eerste van Brighton. Vorig seizoen was zijn grote doorbraak: met 28 Premier League-duels achter zijn naam ligt er een goede carrière voor Van Hecke in het verschiet.

Ook dit seizoen is Van Hecke, wanneer hij fit is, vaste waarde voor de gedeelde nummer drie van de Premier League. Onlangs mocht hij het opnemen tegen een van de beste spitsen ter wereld: Erling Haaland. De nummer 9 van Manchester City wist eenmaal te scoren aan de zuidkust van Engeland, maar had verder heel veel moeite met Van Hecke. Pep Guardiola kwam na de wedstrijd naar de Nederlander toe en gaf hem een groot compliment. Wel moest Van Hecke volgens de Spaanse trainer niet zo makkelijk naar het gras gaan, in duel met Haaland. Daar was Guardiola duidelijk geïrriteerd over.

Dinsdag zijn de meeste Oranje-internationals in Zeist aangekomen, om zich voor te bereiden op wedstrijden tegen Hongarije en Bosnië-Herzegovina. Enkele outfits sprongen in het oog. Met Van Hecke werd er vervolgens gedold . Vele selectiegenoten keken naar zijn broekzak en verwachtten daarbij Haaland daar nog terug te vinden. Van Hecke kon er wel om lachen.

Jan Paul van Hecke arrived at the Dutch National Team today and was asked to empty Haaland from his pocket 😂 pic.twitter.com/8ElyLbvxsB — TheEuropeanLad (@TheEuropeanLad) November 12, 2024

