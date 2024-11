Met deze outfits komen Oranje-sterren aan in Zeist: Weghorst springt in het oog

De spelers van het Nederlands elftal zijn dinsdag aangekomen in Zeist, ter voorbereiding op de komende twee interlands tegen Hongarije en Bosnië-Herzegovina. Het Instagram-kanaal van OnsOranje plaatst foto’s en een video van de aankomst van de spelers.

Zo opvallend als enkele spelers van de Franse nationale ploeg – Jules Koundé arriveerde al eens op hoge hakken en Ibrahim Konaté met een dichtgeritste capuchon over zijn hoofd – zijn de Oranje-sterren niet. Toch zitten er wat in het oog springende kledingkeuzes tussen, zoals de wijde spijkerbroek van Wout Weghorst.

Dat voetballers heel bewust bezig zijn met de outfits waarin ze gesignaleerd worden, werd kort voor het EK bevestigd door Memphis Depay. De spelers zouden achter de schermen een strijd met elkaar voeren. “Natuurlijk, het wordt ook online gepost, er wordt een focus op gelegd. Frankrijk komt zo, België komt zo… Het is nu een soort van battle wie het frist komt”, zei Depay.

“Onderling maken we ook grappen: wat heb jij nu weer aan? Dat is ook leuk, toch? Als je kijkt naar tien jaar terug… Waarom moet het zo serieus? Dit is gewoon leuk, de jongens hebben er plezier aan", zei Depay, die er deze interlandperiode niet bij is. Bondscoach Ronald Koeman vindt de aanvaller van Corinthians nog niet 'fit en goed genoeg'.

