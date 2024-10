Gravenberch reageert vol verbazing op aankomst van ploeggenoot bij nationale selectie

Voetballers maken er steeds vaker een wedstrijd van om met de meest opvallende outfits te verschijnen voor de interlandperiode. Ibrahima Konaté is daar geen uitzondering op. De verdediger van Liverpool dook maandag haast onherkenbaar op bij de nationale ploeg van Frankrijk, want hij had een capuchon dichtgeritst over zijn hoofd.

Konaté deelt op Instagram enkele foto's van zijn aankomst. "Faceless", luidt zijn toepasselijke bijschrift. Ploeggenoten bij Liverpool reageren verrast. "Wtf", schrijft middenvelder Curtis Jones bijvoorbeeld. Ryan Gravenberch ("🤔") en Trent Alexander-Arnold ("😮‍💨") beelden met emoji's uit hoe ze denken over de outfit.

Dat voetballers heel bewust bezig zijn met de outfits waarin ze gesignaleerd worden, werd kort voor het EK bevestigd door Memphis Depay. De spelers zouden achter de schermen een strijd met elkaar voeren. “Natuurlijk, het wordt ook online gepost, er wordt een focus op gelegd. Frankrijk komt zo, België komt zo… Het is nu een soort van battle wie het frist komt”, zei Depay. “Onderling maken we ook grappen: wat heb jij nu weer aan? Dat is ook leuk, toch? Als je kijkt naar tien jaar terug… Waarom moet het zo serieus? Dit is gewoon leuk, de jongens hebben er plezier aan.”

Van der Gijp: 'Het wordt steeds gekker'

De outfit van Konaté werd dinsdagavond ook uitgelicht bij Vandaag Inside. "Het wordt steeds gekker", lachte René van der Gijp. "Het is gewoon een international hè. Het lijkt wel een zakje van de Albert Heijn", antwoordde presentator Wilfred Genee. Modeontwerper Olcay Gulsen nam het op voor Konaté. "Ik vind het te gek. Die jongens hebben een heel korte carrière. Imago is belangrijk, ze krijgen veel sponsorgeld. Dus ik snap wel dat ze een soort stijliconen willen zijn."

Van alle spelers heeft Jules Koundé misschien nog wel de grootste reputatie hoog te houden, als het aankomt op opvallende outfits. Hij verscheen voorafgaand aan het EK op hoge hakken bij Frankrijk en werd vorige maand gespot in een rok.

Vind jij dat voetballers te veel bezig zijn met hun outfits buiten het veld? Laden... 58.4% Ja, het leidt af van het voetbal 11.4% Nee, het hoort bij de moderne sportcultuur 30.2% Maakt mij niet uit 693 stemmen

