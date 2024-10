Van der Gijp vol ergernis over nieuwe ontwikkeling in voetballerij: ‘Dit kan toch niet, jongens...'

René van der Gijp heeft zich afgelopen weekend andermaal gestoord aan het feit dat keepers voortaan de verantwoordelijkheid hebben over de opbouw van een voetbalploeg. De analist neemt de 2-0 van Feyenoord tegen FC Twente als voorbeeld, waarbij onzorgvuldig was met een lange bal.

“Ik moet jou heel eerlijk bekennen, Wilfred. Jij zou zeggen: wen er maar aan, maar ik kán er niet aan wennen dat de keeper degene is die de opbouw verzorgd. Daar kan ik écht niet aan wennen, want het slaat gewoon nergens op…”, begint Van der Gijp, die bijval krijgt van Johan Derksen: “Al die trainers doen elkaar na.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van der Gijp vol onbegrip tijdens Girona - Feyenoord: ‘Doe normaal, man. Even serieus’

Van der Gijp wijst Pep Guardiala als de schuldige aan voor de ontwikkeling binnen de voetballerij. De 2-0 van Feyenoord tegen FC Twente, van Hwang In-beom, komt vervolgens ter sprake. “Dit kan toch niet, jongens. Een keeper kan een back aanspelen, maar verder houdt het op…”, analyseert Van der Gijp de goal.

De analist was sowieso niet te spreken over de wedstrijd tussen Feyenoord en Twente. “Dat was echt een duel voor de supporters… niet voor de neutrale kijker, maar dat was bij Ajax en PSV ook niet”, zegt Gijp. “De Eredivisie is een bedroevend niveau. Je hoeft maar even naar een wedstrijd in Engeland te kijken en dan kijk je nóóit meer naar een wedstrijd in de Eredivisie”, sluit Derksen af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Genee en Van der Gijp willen 'totale idioot' niet te gast bij Vandaag Inside

Wilfred Genee en René van der Gijp zien de komst van een potentiële gast niet zitten bij Vandaag Inside.