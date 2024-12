Igor Paixão kan lach niet onderdrukken na persoonlijk drama

Een tegenvaller voor Feyenoord in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Shawn Adewoye bracht de Limburgers na een halfuur voetballen op voorsprong uit een hoekschop, na een zeer ongelukkig moment van : 0-1.

Fortuna mocht in de 33ste minuut van de wedstrijd aanleggen voor een hoekschop via Samuel Bastien. De corner van de middenvelder was zwak en leek bij de eerste paal eenvoudig weggewerkt te kunnen worden door Paixão. De Feyenoorder schoot echter volledig over de bal heen, waardoor Adewoye in de doelmond kon scoren.

Artikel gaat verder onder video

Commentator Vincent Schildkamp spreekt in zijn commentator bij ESPN van ‘een enorme misser’ van Paixão. De Braziliaanse vleugelaanvaller lachte na zijn misser als een boer met kiespijn, liep hoofdschuddend weg en kreeg als troost een aai over de bol van aanvoerder Quinten Timber.

Klik op de tekst van het bericht hieronder om de goal van Shawn Adewoye op X te bekijken:

Igor Paixão maait over de bal heen, Shawn Adewoye profiteert: Fortuna op voorsprong 😮#FEYFOR — ESPN NL (@ESPNnl) November 30, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Driessen kritisch na comeback Feyenoord: ‘Euforie grotendeels misplaatst’

Valentijn Driessen heeft zijn bedenkingen bij de reacties op de stunt van Feyenoord tegen Manchester City.