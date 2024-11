De Vrij duidelijk na verrassing op persconferentie

is nog niet van plan komende zomer te vertrekken bij Internazionale, zo laat hij maandagavond weten op de persconferentie van Oranje. De verdediger beschikt over een aflopende verbintenis, maar daar staat een optie voor nog een seizoen in.

Corriere dello Sport kwam maandagmiddag met het nieuws dat De Vrij aan het einde van het seizoen zal vertrekken bij Inter. De sportkrant gaat er niet vanuit dat het contract van de Nederlander verlengd gaat worden, waarmee een zomers vertrek uit Milaan in het verschiet zou liggen. Op de persconferentie van maandag wordt De Vrij geconfronteerd met de geruchten over zijn toekomst.

LEES OOK: Koeman geeft eerste basisspeler prijs bij bespreken penaltylijstje

Artikel gaat verder onder video

“Is daar vandaag over gesproken?”, vraagt een verbaasde De Vrij zich af wanneer hem hiernaar wordt gevraagd. De verdediger krijgt vervolgens te horen dat het er in de media over is gegaan. “Mag ik ook weten wat dan? Want ik weet het niet”, zegt hij lachend.

LEES OOK: Onthulling over Wout Weghorst zorgt voor verbijstering: 'Nee, ik geloof dit niet!'

Wanneer alles is opgehelderd, geeft De Vrij duidelijk aan niets te weten over het feit dat hij niet zou gaan verlengen. “Wat ik kan zeggen is dat ik heel goed op mijn plek zit bij Inter. Ik heb een optie voor nog een jaar die bij de club ligt. Die keuze zal dus bij de club liggen. Maar ik denk dat het op dit moment wel heel vroeg is daarover te praten.” Maar ziet hij de optie zelf graag worden gelicht? “Absoluut”, antwoordt de verdediger resoluut.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax verwijdert schaamteloze tweet over Wout Weghorst

Ajax tweette na het openingsdoelpunt bij Hongarije - Nederland over Wout Weghorst en dat viel bij velen niet in goede aarde.