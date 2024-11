Jeremy Bokila onthult schandalige opmerking van NAC'er: 'Ik kan dit niet accepteren!'

heeft in gesprek met ESPN aangegeven dat een speler van NAC Breda een racistische opmerking naar hem heeft gemaakt. De spits van Willem II was na afloop van de Brabantse derby ziedend, wat alles te maken had met een opmerking die een speler van NAC naar hem gemaakt heeft.

In gesprek met verslaggeefster Aletha Leijdelmeijer van ESPN geeft Bokila aan dat er inderdaad iets racistisch in zijn richting is gezegd. De aanvalsleider van Willem II wil niet ingaan op de woorden die door een onbekende speler van NAC in zijn richting zijn gezegd, maar hij geeft wel toe dat hij door dit incident even moest afkoelen. Spelers en stafleden van Willem II moesten de ervaren voetballer na afloop tegenhouden, voordat hij de desbetreffende speler van NAC Breda zou opzoeken.

"Ik kan bepaalde dingen niet accepteren van personen die ik niet ken. Er is iets lelijks gezegd. Bij mij gaan dan de lichten uit. Het was in de richting van iets racistisch, ja", bevestigt Bokila na een vraag van Leidelmeijer. "Je kunt zelf wel invullen wat er is gezegd in de richting van racisme. Als het iemand is die ik niet ken, dan ben je bij mij aan het verkeerde adres", legt Bokila uit.

De aanvaller van Willem II, die vanaf elf meter de bevrijdende gelijkmaker (2-2) op het scorebord zette, wil niet ingaan op hetgeen wat er tegen hem is gezegd: "Ik wil liever niet zeggen wat er gezegd is, maar zulke dingen worden in deze tijden normaal niet meer gezegd. Ik heb nog geen excuses gehad, dat snap ik ook wel met de teleurstelling op dit moment. Ik zie wel wat voor berichten ik binnenkrijgt via Instagram", doelt Bokila op eventuele haatreacties.

De spits ging in gesprek met ESPN ook nog even in op het resultaat van Willem II, dat na een dubieuze strafschop volledig terugkwam van een 0-2 achterstand: "Het is een verdiende 2-2. Na de 1-2 blijf je er in geloven. Ik vond het wel een penalty. Uiteindelijk raakt hij de bal, maar ook de tegenstander. De penalty was lekker. Echte ontlading. We verdienden op basis van de tweede helft om de 2-2 te maken. Het is mijn eerste goal, uitgerekend tegen NAC", besluit Bokila lachend.