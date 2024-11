Willem II en NAC Breda spelen gelijk in Brabantse derby na tumultueuze slotfase

In een spectaculair duel hebben Willem II en NAC Breda gelijkgespeeld. De Brabantse derby eindigde in 2-2 na een goed begin van de Bredanaars, die op een 0-2 voorsprong kwamen door Leo Sauer en Leo Greiml. De Tilburgers toonden karakter en kwamen terug op 2-2 door doelpunten Jesse Bosch en Jeremy Bokila. Eerst werd een doelpunt van de ingevallen spits in de 89e minuut afgekeurd en in 97e minuut kreeg hij een herkansing door een penalty en die ging er wel in.

Voorafgaand was aan alles te merken dat deze derby leefde onder de supporters, ondanks dat er geen bezoekende fans aanwezig mochten zijn. Bij het vertrek van de spelersbus van NAC waren veel supporters aanwezig om de ploeg uit te zwaaien en een laatste ondersteuning te geven. Ook de fans van Willem II lieten van zich horen met een mooi spandoek, al ging het doek helaas al voor de opkomst van de spelers kapot. Toch leek het een mooie middag te gaan worden.

Artikel gaat verder onder video

Op het veld leek dat in de eerste deel van de wedstrijd toch tegen te vallen. Ondanks dat NAC het overwicht had, konden beiden ploegen niet echt een vuist maken. Het duurde lang voordat het eerste schot op doel viel, maar dat schot was wel al gelijk een doelpunt. In de 31ste minuut kwamen de Bredanaars op een 0-1 voorsprong door Sauer. Tommy St. Jago werd afgetroefd door een aanvaller van de tegenstanders en de bal kwam voor de voeten van de Feyenoord-huurling, die overtuigend binnenschoot. Toch had de ploeg van Carl Hoefkens nog comfortabeler de rust in kunnen gaan, maar Clint Leemans vergat de 0-2 binnen te schieten. De middenvelder kwam oog in oog met Thomas Didillon-Hödl, ging er voorbij, maar schoot de bal op de paal.

Uiteindelijk hoefde NAC niet lang te wachten op die 0-2 in de tweede helft, want in de 53e minuut werd de score al verdubbeld. Een verre inworp van Jan van den Bergh wordt doorgekopt door Greiml en die gaat over Didillon-Hödl in de linkerhoek. Alle goede bedoelingen van Willem II konden al gauw de kast in. Althans dat leek zo, want nog geen tien minuten later werd de aansluitingstreffer gemaakt door Bosch en werd het weer spannend in Tilburg. Een corner werd weggekopt door Boy Kemper en kwam bij de middenvelder van de Tilburgers, die via een been van een Bredanaar raak schoot.

Na deze goal probeerde Willem II er nog alles aan te doen om de gelijkmaker te maken. Er kwamen ook zeker kansen, maar de bal wilde er niet in en de defensie van NAC stond ook erg gesloten. Totdat Jeremy Bokila in de 89ste minuut denkt te scoren, maar hands maakte en dus ging het feest niet door in Tilburg. Daar leken de Bredanaars goed weg te komen, maar in de allerlaatste minuut kregen de Tilburgers een strafschop, nadat de ingevallen Terence Kongolo het duel aanging met Bokila. De scheidsrechter vond het een overtreding en gaf een strafschop aan Willem II. De invaller uit Congo ging zelf achter de bal staan en maakte alsnog de gelijkmaker in deze derby. Hierna was het gelijk afgelopen en werden de punten gedeeld tussen deze twee rivalen.