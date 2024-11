Bokila ontsteekt in woede na afloop van Brabantse derby tussen Willem II en NAC

moest na afloop van de Brabantse derby tussen Willem II en NAC Breda flink tot bedaren worden gebracht. Door onduidelijke redenen werd het na het laatste fluitsignaal van scheidrechter Allard Lindhout direct onvriendelijk op het veld in het Koning Willem II stadion. Bokila sprintte af op een opstootje, maar moest vervolgens door meerdere ploeggenoten in bedwang worden gehouden.

Na een tumultueuze slotfase schoot Willem II-spits Bokila in de slotminuut van de blessuretijd een discutabele penalty onberispelijk binnen. Lindhout legde de bal op de stip nadat diezelfde Bokila na de grond ging na een duel met NAC Breda-verdediger Terence Kongolo. Ook VAR Jeroen Manschot greep niet in, waardoor de penalty bleef staan. Door het benutten van de strafschop eindigde het duel in 2-2.

Het werd na het laatste fluitsignaal direct onvriendelijk op het veld. In eerste instantie wilde Bokila het veld aflopen, maar binnen enkele seconden keerde de spits om en sprintte hij op de onvriendelijke situatie op het veld af. “De Brabantse derby werd een zeer bewogen derby en eindigt in 2-2. Al is de derde helft nu ook begonnen op het veld. Gelijk opstootjes, dus nog werk voor Lindhout. Als de ergste hitte er hopelijk al snel vanaf lijkt. Al brandt het nu alsnog weer”, aldus ESPN-commentator Wesley Bekker.

Vervolgens wordt het geduw en getrek van beide kanten in beeld gebracht, waarna een woedende Bokila tot kalmte gemaand moet worden door onder meer Willem II-aanvoerder Jesse Bosch en enkele leden van de technische staf. “Bokila moet echt zo snel mogelijk naar binnengebracht worden”, vervolgde commentator Bekker. Daarna voegden ook andere Willem II-spelers zich bij de woedende Bokila om hem te kalmeren.

Wat er precies gebeurde waardoor de wedstrijd na afloop ontaarde in een worstelpartij is niet bekend. Wel snelde Bokila op een gegeven moment de catacomben in, waarna een groep NAC Breda-spelers de Willem II-aanvaller achterna gingen. Volgens Dolf van Aert, sportverslaggever van het Brabants Dagblad, ging het daar vervolgens helemaal los en volgde 'een behoorlijke matpartij' bij de kleedkamers. "Ook leden van de technische staf van beide partijen in het duw- en trekgeweld", post hij op X. Niet veel later verscheen Bokila wel ‘gewoon’ weer op het veld in het stadion van Willem II. Nog steeds leek de aanvaller van binnen te koken van woede.

🔴⚪️🔵Het gaat in de catacomben helemaal los. De spelers stormden na afloop naar binnen, vooral Bokila was furieus, een behoorlijke matpartij volgt bij de kleedkamers. Ook leden van de technische staf van beide partijen in het duw- en trekgeweld. Krankzinnig slot. — Dolf van Aert (@Dolf_v_Aert) November 24, 2024

