Peter Maes en Joseph Oosting zorgen voor onsportief moment bij schudden van elkaars hand

Een opvallend moment zaterdagavond na het laatste fluitsignaal van Willem II – FC Twente (0-1). Peter Maes (Willem II) en Joseph Oosting (FC Twente) schudden elkaar de hand, maar beide trainers leken daar eigenlijk niet op staan te wachten.

FC Twente won zaterdag met het kleinst mogelijke verschil in Tilburg, door een doelpunt in de tweede helft van Sam Lammers. Na afloop schudden Maes en Oosting elkaar de hand. Daarbij leek Maes de hand van zijn collega-trainer van FC Twente naar zich toe te trekken, waarna hij zich losrukte en een wegwerpgebaar maakte.

Beide coaches werden na afloop bij ESPN gevraagd naar het opmerkelijke moment. “Ik denk dat hij mij in eerste instantie zo’n hand gaf, voor de wedstrijd. Dus ik dacht: ik doe het maar gewoon terug”, lichtte Maes toe. De trainer van Willem II benadrukte dat er geen woordenwisseling aan vooraf was gegaan. “Nee, absoluut niet. Er zit niks achter.”

Oosting wilde het moment evenmin overdrijven, maar gaf wel aan dat hij de actie van Maes niet kon waarderen. “Een hand geven moet ook echt zijn, hè. Je moet iemand niet een hand geven als het niet echt is. Zo simpel is het. Geef me dan geen hand”, aldus de trainer van FC Twente.

