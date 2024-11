FC Twente toont zich zonder Sem Steijn degelijk en doet net voldoende

FC Twente heeft een stug Willem II zaterdagavond met 0-1 verslagen. Waar de wedstrijd gelijk opging, maar er niet veel grote kansen waren, was het die als enige kon afmaken na een countermogelijkheid. Twente neemt met de overwinning in elk geval tijdelijk de vierde plaats van Feyenoord over.

Hoewel de voorbereidingen voor Willem II en FC Twente op deze wedstrijd behoorlijk anders waren, begon de wedstrijd behoorlijk evenwichtig. Thuisploeg Willem II kwam op het nippertje met 2-3 langs amateurploeg SC Genemuiden in het bekertoernooi, terwijl favoriet FC Twente juist rust kreeg vanwege Europese verplichtingen dit seizoen. Dit vertaalde zich niet naar het spelbeeld, want Willem II was defensief sterk en FC Twente kon niet dominant worden. De bezoekers moesten het in Tilburg stellen zonder de zieke competitietopscorer Sem Steijn.

Artikel gaat verder onder video

Willem II kon zeer af en toe gevaarlijk worden, ook door Amar Fatah, die een opvallend basisdebuut kende. De Zweed raakte na een half uur geblesseerd, maar speelde nog even door. In de resterende minuten was hij dreigend maar besloot een aanval te beëindigen met een fopduik. Zo eindigde zijn eerste wedstrijd in de basis met een gele kaart van scheidsrechter Ingmar Oostrom.

Twente had weliswaar meer kansen in de eerste helft, maar deze werden steeds op tijd onderschept. Een hoogtepunt vlak voor rust was een inzet van dichtbij door Sayfallah Ltaief, die net op tijd kon worden aangetikt door Tommy St. Jago van Willem II. Het schot van de Tunesisch international zou er waarschijnlijk in zijn gegaan.

Na rust kreeg Willem II juist een enorme kans. Daan Rots wierp Jesse Bosch tegen de grond om een counter te voorkomen en kreeg daarvoor geel. De vrije trap die erop volgde werd slim genomen door Ringo Meerveld, door de bal naar Rúnar Sigurgeirsson te spelen. De IJslander zette voor op Kyan Vaesen, die keihard de lat raakte. Het publiek dacht nog even dat de doellijntechnologie het mis had, maar de bal stuiterde voor de lijn terug.

De 1-0 viel niet, maar de 0-1 wél. Na een vermeende overtreding in de zestien van Twente, waren de spelers van Willem II niet op tijd terug om de counter van de Tukkers onschadelijk te maken. Sam Lammers rondde netjes tegendraads af. De VAR gaf de scheidsrechter gelijk, want er was inderdaad geen overtreding gemaakt. Het doelpunt bleef staan en nadien kregen beide ploegen geen echt grote kansen meer. FC Twente pakte dus zakelijk de volle winst tegen een stug Willem II.

Met de overwinning stijgt FC Twente, in ieder geval tot Feyenoord tegen AZ Alkmaar speelt op zaterdagavond, naar plek vier. Willem II heeft een aantal ploegen in het klassement op korte afstand staan, dus zal moeten afwachten in hoeverre de concurrenten langszij komen.

Willem II speelt volgende week zondag uit bij AZ, terwijl FC Twente thuis Ajax ontvangt. De ploeg van Joseph Oosting neemt het eerst donderdag nog op tegen OGC Nice aan de Franse kust voor de Europa League.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Tijmen van Wissing haalt uit: ‘Als ze daar aan beginnen, werkelijk een grove schande’

De roep om deze wissel bij FC Twente is 'de grootste gotspe die ik de laatste drie jaar heb meegemaakt', zegt de journalist van RTV Oost.