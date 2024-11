Johan Derksen schrikt zich rot: 'Hij denkt gewoon dat Real Madrid op hem wacht'

Johan Derksen en Valentijn Driessen zijn hard voor Sparta-doelman . De doelman van de Rotterdamse club zag er zondag tegen AZ (1-2) verlies bij allebei de doelpunten niet al te sterk uit, zo stellen de twee analisten maandagavond in Vandaag Inside.

"Hij heeft zijn contract verlengd, zit bij het Nederlands elftal en pakt nu geen bal meer", constateert De Telegraaf-journalist Driessen maandagavond in Vandaag Inside: "Ongelooflijk. Er zit helemaal niemand op hem te wachten", zegt de journalist als Wilfred Genee het heeft over interesse van eventuele grotere clubs: "Hij moet blij zijn met zijn contractje bij Sparta. Hij zegt dat die bal zwabbert, maar dat zie je toch aankomen? Hij mag echt zijn hand wel uitsteken."

Derksen is het volledig met de vaste gast van het programma eens. De 75-jarige analist heeft het vermoeden dat Olij zichzelf iets te hoog heeft zitten, terwijl hij volgens hem blij mag zijn met het niveau waarop hij nu acteert: "Olij is een redelijke clubkeeper, maar hij heeft zichzelf wijs gemaakt dat Milaan en Real Madrid op hem zitten te wachten", stelt het boegbeeld van het programma.

De afgelopen interlandperiode was Olij door bondscoach Ronald Koeman opnieuw opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal. Zijn debuut in Oranje maakte de Spartaan nog niet.

