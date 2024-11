René van der Gijp ziet John de Mol kapitale blunder maken: 'Ik begrijp het werkelijk niet'

René van der Gijp vindt het zonde dat de Formule 1 te zien is op streamingdienst Viaplay. Als het aan de voormalig voetballer had gelegen, had Talpa-baas John de Mol de portemonnee getrokken zodat de races van Max Verstappen te zien waren op SBS6 of Veronica. De Vandaag Inside-analist vertelt in de podcast KieftJansenEgmondGijp dat hij enorm geniet van Verstappen.

Verstappen is, zeker na zijn overwinning op de Grand Prix van São Paulo, dicht bij een nieuwe wereldtitel. Zondagochtend kan hij tijdens de Grand Prix van Las Vegas, een nieuwe stap zetten naar het wereldkampioenschap. De races worden goed bekeken op Viaplay, maar Van der Gijp had ze liever op het open net gezien.

Artikel gaat verder onder video

“Ik snap werkelijk niet dat John de Mol niet de rechten van de Formule 1 gekocht heeft. Dat snap ik niet”, zegt de voetbalanalist. “Ook al kost het geld, dit is een eenmalige gebeurtenis met Verstappen. Dit is het beste wat de autoracesport ooit achter het stuur heeft gehad. Honderd procent. Daar moet je zoveel mogelijk mensen van laten genieten. Dat moet je niet bij Viaplay uitzenden.”

Schrijver Michel van Egmond reageert: “De Mol is er helemaal niet mee bezig om zoveel mogelijk mensen te laten genieten. Hij maakt gewoon een rekensom.” Van der Gijp: “Ja, hij wil van 100.000 euro 200.000 euro maken. Maar je kunt ook eens genoegen nemen met 110.000, als veel mensen daar lol mee hebben.”

Het laatste Formule 1-nieuws lees je op de website van GPFans!

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Gijp bevestigt: publiekslieveling Vandaag Inside is gecanceld door Johan Derksen

Op voorspraak van Johan Derksen komt een bekende tafelgast niet meer bij Vandaag Inside.