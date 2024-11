Baalmoment voor Jurriën Timber: streep door Arsenal-primeur voor verdediger

verkeerde zaterdagmiddag even in de veronderstelling zijn eerste doelpunt voor Arsenal te hebben gemaakt. De verdediger werkte in het thuisduel met Nottingham Forest al na vier minuten spelen een doorgekopte vrije trap tegen de touwen, maar na lang raadplegen van de videobeelden besloot de arbitrage vanwege buitenspel tóch een streep door de goal te zetten.

Timber heeft tegen Forest een basisplaats als rechtsback bij Arsenal, een positie waarop de oud-Ajacied de komende tijd vermoedelijk veelvuldig in actie zal komen. Zijn teamgenoot Ben White is de komende maandan namelijk nog niet beschikbaar vanwege aanhoudende problemen met zijn knie.

Na vier minuten spelen tegen Forest dacht Timber de score al te openen. Een vrije trap van aanvoerder Martin Ødegaard werd door de Spanjaard Mikel Merino richting het doel gekopt, maar middenvelder Nicolás Domínguez wist de inzet met de billen voor de doellijn weg te halen. Timber was er echter als de kippen bij om de afvallende bal alsnog over de doellijn te werken, maar tijdens het juichen ging de vlag van de grensrechter al omhoog. Na lang bestuderen concludeerde de arbitrage dat Merino bij de vrije trap buitenspel stond, waardoor het feestje van Timber niet door ging.

Tien minuten later kwamen The Gunners alsnog op voorsprong. Man in vorm Bukayo Saka dribbelde vanaf rechts over de zestienmeterlijn en haalde vervolgens verwoestend uit met zijn linkerbeen: 1-0.

Jurrien Timber scores from an Arsenal free-kick.



However, after a long VAR check, the goal is disallowed. ❌

pic.twitter.com/OCoZ5yuwyP — DailyAFC (@DailyAFC) November 23, 2024 𝐒𝐔𝐏𝐄𝐑 𝐒𝐀𝐊𝐀🦸

Na een een-tweetje met Ødegaard maakt Bukayo Saka met een fantastische rush de 1-0 voor Arsenal!🥅#ViaplayVoetbal #Saka #ARSNFO — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) November 23, 2024

