Nederlandse scheidsrechter stopt na 373 (!) wedstrijden: ‘Dat is gewoon heel vervelend’

Kevin Blom (50) is definitief gestopt als scheidsrechter. De arbiter, die liefst 373 wedstrijden op het hoogste niveau van Nederland floot, leek in 2023 zijn comeback te maken, maar hangt de fluit dus tóch aan de wilgen, zo vertelt hij tegenover Omroep West.

Blom maakte in seizoen 2001/02 zijn debuut als scheidsrechter in het Nederlandse betaalde voetbal en was tot 2021 een vast gezicht in de Eredivisie. Door blessures en long-covid verdween de leidsman echter van de velden.

Artikel gaat verder onder video

In de zomer van 2023 leek Blom zijn comeback te maken bij een oefenwedstrijd van Sparta Rotterdam. “Er zitten heel veel voorwaarden aan het fluiten in het betaald voetbal. Je moet topfit zijn, wil je wedstrijden fluiten op het allerhoogste niveau”, zegt de oud-scheids, die niet aan de voorwaarden kon voldoen.

LEES OOK: Kevin Blom laat na lange afwezigheid van zich horen: 'Dat vond ik zelf ook een beetje raar'

“Je moet bijvoorbeeld een bepaalde sprint veertig keer kunnen maken. Ik haalde 25, klom naar dertig en zakte toen naar 25, om vervolgens 35 keer te halen. Alleen, aan die veertig kwam ik niet. In mijn ogen moet je die veertig, om in mijn termen te blijven, fluitend kunnen halen.” Het herstel duurde langer dan normaal. “Dat is gewoon heel vervelend”, concludeert Blom.

Nieuwe baan

Blom begon te twijfelen over zijn toekomst en kreeg in het begin van 2024 een ‘prachtige kans’ in België. De voetbalbond vroeg of de Nederlander ‘VAR-manager’ wilde worden, waarna Blom besloot om zijn fluit aan de wilgen te hangen. “Toen dacht ik: ja, het is goed zo. Ik heb een geweldige carrière gehad en neem nu afscheid van het fluiten in het betaald voetbal. FC Groningen – RKC was in 2021 daardoor mijn laatste wedstrijd”, zegt hij. De KNVB gaat in een later stadium een officieel statement naar buiten brengen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ESPN geniet: 'Een Iniesta-actie, hij had iets goed te maken na Ajax'

ESPN belicht de rol van Ismael Saibari in de wedstrijd tussen NAC Breda en PSV.