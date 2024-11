Voetbaltickets te koop: voor minder dan 60 euro naar Lazio of AS Roma

Ben je klaar om de opwinding van het voetbalveld rechtstreeks te ervaren? Pak je kans om live getuige te zijn van enkele van de meest meeslepende wedstrijden van het seizoen! In de ticketshop van FCUpdate kun je tickets kopen voor meerdere internationale topwedstrijden. Hier zijn enkele van de komende topwedstrijden waar je tickets voor kunt bemachtigen.

Een prachtig affiche in de Serie A! Op zaterdagavond 28 december om 20:45 neemt Lazio Roma het in het iconische Stadio Olimpico op tegen het altijd uitdagende Atalanta. Voor slechts €39 kun jij deze spannende wedstrijd live meemaken. Geniet van topvoetbal in een stadion vol historie en beleef een unieke avond in Rome. Mis het niet!

Een topwedstrijd in La Liga! Op zondag 22 december nemen FC Barcelona en Atlético Madrid het tegen elkaar op in het Estadi Olímpic Lluís Companys in Barcelona. Met een aftrap om 20:00 kun je genieten van voetbal op het hoogste niveau. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €237. Mis deze kans op een avond vol spektakel niet!

Een spannende derby! Op zondagmiddag 22 december neemt Osasuna het in het Estadio El Sadar in Pamplona op tegen Athletic Bilbao. Voor €74 kun je de unieke sfeer en intensiteit van dit duel van dichtbij meemaken. Een wedstrijd vol passie en strijd die je niet wilt missen!

Donderdag 12 december om 18:45 is het tijd voor Europees topvoetbal in Rome! AS Roma neemt het op tegen SC Braga in het indrukwekkende Stadio Olimpico. Voor slechts €59 beleef je de spanning en sfeer van de Europa League van dichtbij. Een avond vol strijd en onvergetelijke momenten – zorg dat je erbij bent!

Alleen tickets, geen reis

In de ticketshop worden losse tickets aangeboden voor internationale wedstrijden. Reiskosten en verblijf zijn dus niet inbegrepen.

Wil je een voetbalwedstrijd bezoeken, maar heb je nog vragen over een bepaalde wedstrijd of wil je bijvoorbeeld met een grote groep gaan? Neem dan contact op met ons support team of bekijk onze FAQ pagina.