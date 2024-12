Late gelijkmaker Bayern in Klassiker, Harry Kane valt geblesseerd uit

Borussia Dortmund en Bayern München hebben met 1-1 gelijkgespeeld in een vermakelijke Klassiker. De grootste kansen waren voor Bayern, maar Borussia Dortmund kwam op voorsprong via Jamie Gittens. Pas in de laatste fase van de wedstrijd maakte Jamal Musiala verdiend gelijk. Een tegenvaller voor Bayern is het uitvallen van Harry Kane met een hamstringblessure.

In het eerste gedeelte van deze Klassiker was het de koploper, Bayern München, die de overhand leek te hebben. Zo schoot Leroy Sané van afstand hard op doel van Borussia Dortmund, maar kon Gregor Kobel redden. De uitploeg viel meer aan, maar Jamie Gittens opende tegen de verhouding in de score. Na een rush vanaf de middenlijn maakte de Engelsman het met een hard schot af in de korte hoek. Zo werd er voor het eerst in zeven wedstrijden weer eens gescoord in het doel van Manuel Neuer.

Na een half uur spelen viel Harry Kane ook nog eens uit voor Bayern München. De topscorer van de Bundesliga moest het veld verlaten door een hamstringblessure. Thomas Müller verving hem. De eerste helft stond sowieso in het teken van blessures. Eerder viel Waldemar Anton aan Dortmund-zijde al uit met een blessure aan zijn lies. Niklas Süle was zijn vervanger.

Na rust had Bayern een grote kans om snel op gelijke hoogte te komen via Thomas Müller. Op aangeven van Jamal Musiala had de ervaren Duitser de bal nagenoeg voor het inschieten, maar dankzij een geweldige redding van Gregor Kobel bleef zijn voorsprong intact. De doelman maakte zich erg groot en zorgde ervoor dat Müller hem en niet het doel raakte.

Later volgden nog grote kansen voor Musiala en Sané, waar Kobel niet bij hoefde in te grijpen. Aan de andere kant van het veld hield Manuel Neuer een schot van Marcel Sabitzer sterk tegen met zijn rechterbeen. Na een vrije trap voor Bayern in de 85e minuut viel dan toch nog een doelpunt. De gelijkmaker kwam van het hoofd van Jamal Musiala, uit de voorzet van Michael Olise. De Fransman kon voor geven nadat de vrije trap van Leroy Sané in de muur belandde. In de slotfase bleef het, ondanks hachelijke momenten aan beide kanten, gelijk.

Met het gelijkspel verandert er in de Bundesliga niet veel. Bayern blijft ongeslagen bovenaan staan, terwijl Borussia Dortmund wat achterblijft en de vijfde plek inneemt. Borussia Dortmund speelt komend weekend uit tegen Borussia Mönchengladbach. Doordeweeks is de ploeg vrij van wedstrijdverplichtingen door de vroege uitschakeling in het bekertoernooi, tegen VfL Wolfsburg. Bayern München zit nog wel in de beker en speelt dinsdag tegen Bayern Leverkusen. In het weekend staat FC Heidenheim op het programma.