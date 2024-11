Loting kwartfinale Nations League op tv en online: hoe laat en waar is het te zien en welke landen kan Nederland treffen?

Het Nederlands elftal weet aankomende vrijdag welke tegenstander het treft in de kwartfinale van de Nations League. Hoe gaat de loting in zijn werk, waar wordt het live uitgezonden en welke landen zou Oranje kunnen treffen bij de laatste acht?

Hoe laat is de loting van de kwartfinale van de Nations League?

De loting voor de kwartfinales van de Nations League wordt verricht in het Zwitserse Nyon en begint op vrijdag 22 november om 12.00 uur Nederlandse tijd.

Wordt de Nations League-loting uitgezonden op tv?

Artikel gaat verder onder video

In Nederland is de loting voor de kwartfinales niet live op tv te zien. Wie toch wil kijken is aangewezen op de livestream die de Europese voetbalbond UEFA online uitzendt op uefa.com.

Welke landen kan Oranje treffen in de kwartfinale van de Nations League?

Als nummer twee van groep 3 in de Nations League A kan het Nederlands elftal in de kwartfinales worden gekoppeld aan een van de winnaars van de drie andere groepen. Dat zijn Portugal, Frankrijk en Europees Kampioen Spanje.

Op welke tegenstander hoopt Nederland?

Bondscoach Ronald Koeman gaf na het afsluitende pouleduel tegen Bosnië-Herzegovina (1-1) aan geen voorkeur te hebben bij de loting. "Spanje, Portugal en Frankrijk loten het liefst niet Nederland, maar een ander die tweede is geworden", stipte de oefenmeester echter wel aan in reactie op een vraag van Noa Vahle. De andere nummers twee zijn Kroatië, Italië en Denemarken.

De verschillende analisten hebben wél een idee welke tegenstander het gunstigst zou zijn voor Oranje. Kees Kwakman zou het liefst Portugal uit de koker zien rollen, zo zei hij bij Voetbalpraat op ESPN. Die mening wordt gedeeld door NOS-analisten en oud-international Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart én ESPN-analist Hans Kraay junior. Kenneth Perez heeft een afwijkende mening en hoopt op een weerzien met Frankrijk.

Welke tegenstander lijkt jou het gunstigst voor het Nederlands elftal in de kwartfinale van de Nations League? Laden... 60.8% Portugal 23.7% Frankrijk 15.5% Spanje 316 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Revolutionaire wijziging bij Oranje geopperd: 'Het is prachtig, maar erg tricky'

Bondscoach Ronald Koeman krijgt het advies om een grote ingreep te doen bij Oranje.