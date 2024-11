Van Gangelen slaakt diepe zucht na oersaai interview: 'Misschien moeten we hem niet meer aanvragen'

gaf twee camera-interviews na de wedstrijd tussen Bosnië-Herzegovina en het Nederlands elftal en werd na beide interviews bekritiseerd. Nadat de studio van de NOS al sprak van een nietszeggend gesprek, zorgde De Vrij ook voor frustratie bij ESPN-gezichten Hans Kraay junior en Jan Joost van Gangelen met zijn interview aan de sportzender.

De Vrij kreeg van ESPN de vraag op welke tegenstander hij hoopt in de kwartfinale van de Nations League: Spanje, Frankrijk of Portugal? “Ik denk dat we gewoon rustig moeten afwachten. Ik heb niet echt een voorkeur daarin. Het zijn alle drie toplanden. Wie het ook wordt, we moeten ons in maart zo goed mogelijk voorbereiden”, zei de gelegenheidsaanvoerder.

“Daar worden we niets wijzer van”, concludeert Kraay na het interview. Van Gangelen slaakt een diepe zucht. “Even serieus… Hij is superbetrouwbaar als verdediger, maar ik hoorde hem ook bij onze collega’s (van de NOS, red.). Dan denk ik: misschien moeten we hem maar niet meer aanvragen.” Kraay antwoordt: “Het barst niet van de spraakmakende spelers die je voor de microfoon krijgt. Daar moet je soms je best voor doen.” Van Gangelen reageert: “Maar je kan toch gewoon zeggen: ‘Geef mij Portugal maar’?”

Overigens hoopt ook Kraay op Portugal. Hij vreest voor een afstraffing tegen de andere twee potentiële tegenstanders. “Omdat Oranje tweede is geworden in de poule, speel je eerst thuis. Nou, daar ben je lekker mee gestraft, als je eerst Spanje of Frankrijk thuis krijgt en daarna uit. Laat het Portugal maar worden.”

Ook NOS kritisch op De Vrij

Nadat De Vrij voor de camera van de NOS was verschenen, liet analist Rafael van der Vaart al blijken zich te hebben gestoord. “Moet je altijd de aanvoerder interviewen, is dat verplicht?” Presentator Gert van ’t hof antwoordde: “Je kunt er volgens mij wel van afwijzen, maar het is wel gebruikelijk om te doen.” Van der Vaart stelde: “Als er twee vragen gesteld worden en iemand zegt niks, dan zou ik als interviewer zeggen: ‘Ga lekker douchen.’”

Van ’t Hof vroeg vervolgens wat De Vrij had moeten zeggen. “Dat het ruk was”, antwoordde de andere analist, Pierre van Hooijdonk. Daar was Van der Vaart het mee eens. “Ja, dat het slecht was.” Van Hooijdonk vulde aan: “Dan ben je na vijftien seconden klaar met het interview. Het was namelijk niet om aan te gluren. We hebben naar helemaal niks zitten kijken.”

