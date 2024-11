Louis van Gaal richt zich plots tot Francesco Farioli, die aanwezig is bij Ajax Legends

Louis van Gaal heeft zich zondagmiddag tijdens de wedstrijd tussen Ajax Legends en Real Madrid Legends gericht tot Francesco Farioli. De voormalig oefenmeester van de Amsterdammers had lovende woorden voor de trainer van Ajax, die aanwezig is in de Johan Cruijff ArenA.

Van Gaal werd zondagmiddag benoemd tot erelid van Ajax, waarna hij het woord nam. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal gaf aan zeer verrast te zijn dat hij in een volle Johan Cruijff ArenA op deze manier in het zonnetje werd gezet. Vervolgens richtte de bondscoach zich ook tot de Ajax-supporters en Farioli, sinds deze zomer de nieuwe trainer van de Amsterdammers

“Waar ik ook verrast door was, was de steun van de Ajax-fans aan het huidige Ajax. Jullie zijn geweldig! In mijn tijd, toen ik net trainer werd, werd ik over het algemeen uitgefloten", legt Van Gaal uit in een volle Johan Cruijff ArenA. "Maar nu is er een andere tendens en ik denk dat Farioli Ajax op een hoger niveau zal brengen. Ik wens jullie heel veel succes!”

Het zijn mooie woorden van Van Gaal aan het adres van Farioli, die zelf ook aanwezig is in de Johan Cruijff ArenA. Ziggo Sport toonde de Italiaanse coach zittend op de tribune in beeld met voormalig Ajacied Daley Blind.