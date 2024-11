Wijffels pleit voor basisplaats Weghorst: ‘Lijkt me een logisch idee’

Maarten Wijffels hoopt dat Ronald Koeman zaterdag tegen Hongarije begint met , zo schrijft hij in het Algemeen Dagblad. Volgens de journalist komt de inzet van de spits van Ajax uitstekend van pas tegen de muur die Hongarije zal optrekken.

Oranje nam het vorige maand in een moeizaam duel op tegen Hongarije (1-1), waarbij Weghorst niet aanwezig was. “Als er toch één interland was in de laatste jaren die schreeuwde om zijn aanwezigheid, dan was het wel die van vorige maand tegen de Hongaren”, schrijft Wijffels. “Het Nederlands elftal liep zich in Boedapest zonder Wout Weghorst bijna te pletter op een ondoordringbare muur.”

Joshua Zirkzee begon destijds in de basis, maar kon, net als invaller Brian Brobbey, niet het verschil maken. “Ze drukten op geen enkele manier een stempel, verdwaald in een woud van tegenstanders”, gaat de journalist verder. “Komende zaterdag moet dat anders, thuis tegen de Hongaren.” Koeman heeft al aangegeven dat het aanvalsspel beter moet dan in de wedstrijd in Boedapest. “Je zou zeggen: bij dat streven hoort ook een andere spits dan een maand geleden.”

Weghorst zowel ‘roofdier’ als ‘breekijzer’

“Wat Weghorst brengt, weet iedereen inmiddels. Niet de zekerheid van doelpunten, wel van leven in de brouwerij”, stelt Wijffels, die vindt dat Brobbey en Zirkzee onvoldoende ‘roofdier en breekijzer’ zijn. “Weghorst is het beide.” Dat de spits geen garantie is voor doelpunten, weet de verslaggever ook. “Dit is ook geen pleidooi in de trant van: Wout Weghorst moet altijd verplicht in de basis bij Oranje. Maar Zirkzee en Brobbey zijn de afgelopen interlands geen zekerheidjes gebleken”, legt hij uit. “En zeker nú, met Hongarije voor de deur en met de kennis van een maand geleden, lijkt starten met Weghorst een logisch idee.”

