Marciano Vink vol lof: 'Geen speler in Europa zoals deze Feyenoorder'

Marciano Vink is ontzettend gecharmeerd van , zo laat hij weten in de Eretribune. Er zijn tegenwoordig maar weinig voetballers met de kwaliteiten van de rechtsbuiten van Feyenoord, zo vertelt de ESPN-analist vol bewondering.

Hadj Moussa maakte in de tweede seizoenshelft van vorig Eredivisieseizoen gigantisch veel indruk in het shirt van Vitesse. De behendige buitenspeler verdiende een transfer naar Feyenoord, waar hij in eerste instantie genoegen moest nemen met een plek op de bank. Na een aantal goede optredens – en een blessure bij concurrent Calvin Stengs – grijpt Hadj Moussa zijn kans in de basis en laat hij goede dingen zien.

Jan Joost van Gangelen vindt de aanvaller ‘een interessant ventje’, waarna Vink zijn lofzang start. “Ah, ik vind hem zó mooi. Die techniek die hij heeft, zie je bijna nergens meer. Iedereen is fit en snel, maar de techniek die hij heeft… ik durf te zeggen dat er geen speler in Europa is die zó goed kan passeren. Dat meen ik oprecht”, zegt de oud-prof.

“Noa Lang ook niet?”, vraagt Van Gangelen zich af. “Noa Lang doet het allemaal op snelheid, maar zoals Hadj Moussa een kap in kan zetten en iemand op de achterlijn met een schijnbeweging kan passeren… Ik zie dat bij niemand", sluit Vink af.

