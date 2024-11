Messi beleeft op recordavond bij Argentinië Weghorst-déjà vu

was afgelopen nacht weer van waarde voor Argentinië. De behendige aanvaller gaf tegen Peru de assist op de winnende treffer van Lautaro Martínez en evenaarde daarmee een assistrecord bij de nationale ploeg. Daarnaast beleefde Messi tijdens het duel met Peru een déjà vu. Zo kreeg de dribbelaar het aan de stok bij Peruaanse verdediger , die hij net als tijdens het WK 2022 'bobo' noemde.

De 1-0 winst van Argentinië was een belangrijke, want door het gelijke spel van naaste belager Uruguay tegen Brazilië (1-1) heeft de koploper van de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie vijf punten voorsprong. De enige treffer van Martínez was bovendien een bijzondere. Zo evenaarde de Internazionale-spits met zijn 32ste treffer voor zijn land Diego Armando Maradona.

LEES OOK: Verbazing om ‘onderbelicht’ moment Weghorst: ‘Heel wijs besluit’

Artikel gaat verder onder video

Voor Messi was zijn assist juist een bijzondere, wat het was zijn 58ste in het interlandvoetbal. De 37-jarige Argentijn evenaart daarmee het record van meeste assists tijdens interlands. Dit record was in handen van Landon Donovan, maar de gepensioneerde aanvaller van de Verenigde Staten, die medio 2019 zijn voetbalschoenen aan de wilgen hing, zal dit record nu moeten delen met Messi.

Messi beleeft Weghorst-déjà vu

Messi kwam tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Peru ook nog in een woordenwisseling terecht met Zambrano, waarbij hij dezelfde woorden gebruikte als op het WK 2022 tegen Weghorst. Zambrano blokte een schot van Messi en zwaaide vervolgens wat onnodig met de armen. "Qué te pasa, bobo?”, vroeg de Argentijn vervolgens aan zijn tegenstander. Dit betekent in het Nederlands 'wat ben je aan het doen, idioot'.

LEES OOK: Lionel Messi plaatst video waarin plots de draak wordt gestoken met Nederland

De vertaling van 'bobo' is in Nederland vrij bekend. Na afloop van de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië op het WK 2022 kreeg Messi het aan de stok met Oranje-invaller Weghorst, die tweemaal trefzeker was. "Qué miras, bobo? Anda para alla, bobo!", riep Messi tijdens een interview naar de Oranje-spits, wat zoveel betekent als: 'Wat kijk je, idioot? Ga daarheen, idioot!'

Ruim een maand later ging Messi in gesprek met de Argentijnse radiozender Urbana Play wel door het stof voor zijn uitbarsting tegen Weghorst. "Ik vind het niet leuk wat ik deed en ik vind het niet leuk wat er daarna gebeurde,” zei Messi. “Het gebeurde in het heetst van de strijd. Het gaat heel snel en mensen reageren zoals ze reageren. Niets was gepland, het gebeurde gewoon"

"¿QUÉ HACÉS, BOBO?" 🤌



El enojo de Messi con Zambrano. #EliminatoriasEnTyCSports. pic.twitter.com/aEAEsFFDBu — TyC Sports (@TyCSports) November 20, 2024 😳 Messi a Weghorst tras acabar el partido.



Según @ricardorosety, el problema del argentino con el neerlandés es porque Weghorst le espera para pedirle la camiseta y el ‘10’ se niega porque cree que quiere recriminarle algo.



🎥 @TyCSports pic.twitter.com/l4G1QM5upc — Relevo (@relevo) December 9, 2022

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax-fans komen met sterke reactie op aanhoudend fluitconcert voor Weghorst

Wout Weghorst was zondagmiddag een van de opvallendste spelers tijdens FC Twente - Ajax.