Luxeproblemen bij PSV doen nadenken over nieuwe formatie: 'Dat kan natuurlijk ook'

Wanneer iedereen weer fit is, staat PSV-trainer Peter Bosz voor een flink luxeprobleem. Volgens René van der Kerkhof komt niet gelijk de basis in, of er moet door de Eindhovenaren een andere opstelling gespeeld gaan worden.

Afgelopen weekend won PSV 'het avondje NAC' in Breda vrij eenvoudig met 0-3. Bosz gaf sterkhouders Luuk de Jong en Guus Til wat rust, terwijl ook Ivan Perisic vanaf de bank begon. Ricardo Pepi en Ismael Saibari stonden op en leverden alle twee een doelpunt en een assist.

Het geeft maar aan hoe sterk het elftal van PSV is in de breedte, vooral in de aanval. Jerdy Schouten en Joey Veerman zijn nog even uit de roulatie, maar dat wordt in Eindhoven probleemloos opgevangen. "In deze vorm is PSV onklopbaar", stelt Willy van der Kerkhof bij Omroep Brabant, terwijl er onlangs nog van Ajax (3-2) werd verloren. "Waarom zou PSV ook niet van een club als Manchester City kunnen winnen. We spelen daar niet tegen, maar in ieder geval in Nederland is dit PSV een maatje te groot."

LEES OOK: Bekritiseerde PSV-speler bewijst het 'ongelijk' van Bosz: 'Hij speelde de pannen van het dak'

Aan het begin van het seizoen bestond het middenveld van PSV veelal uit Malik Tillman, Veerman en Schouten, maar in afwezigheid van de laatste twee heeft Saibari goede zaken gedaan. "Voor mij is er ééntje die zeker weer in de basis komt en dat is Schouten", zegt Willy. Broer René breekt vervolgens een lans voor iemand anders. "Ik vind dat Saibari zich wel in het elftal heeft gespeeld, bij de derde plek gaat het tussen Veerman en Tillman." Willy zou dan voor de Amerikaan kiezen en stelt iets rigoureus voor. "We kunnen natuurlijk ook 3-4-3 gaan spelen", oppert Willy. "Dan kan er een extra middenvelder bij." En als grap: "Of we halen keeper Benitez eruit."

Aad de Mos

In een video-rubriek van het Eindhovens Dagblad concludeert Aad de Mos dat deze luxe op het middenveld alleen maar als positief kan worden omschreven. "Ik ben altijd uitgegaan van een selectie. Soms doe je ontdekkingen door toeval. Misschien is dit middenveld nog wel beter dan het middenveld met Schouten en Veerman. Zeker in aanvallend opzicht en met meer scorend vermogen." De analist kijkt vooral naar de positieve kant, met betrekking tot coach Bosz. "Dit maakt het voor een trainer moeilijk, maar ook makkelijk. Zit er iemand met een schorsing of presteert iemand niet op het veld, kun je zo een ander daar neerzetten. Een prettige ontwikkeling."

