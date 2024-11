Bekritiseerde PSV-speler bewijst het 'ongelijk' van Bosz: 'Hij speelde de pannen van het dak'

Henk Spaan heeft een lans gebroken voor . De middenvelder van PSV werd na zijn cruciale fout in de uitwedstrijd tegen Ajax hard aangepakt, maar volgens Spaan heeft hij vorige week bewezen dat hij in Amsterdam niet op zijn beste positie speelde. Na een aantal wedstrijden als zes te hebben gefunctioneerd, keerde Tillman tegen zowel Girona als NAC Breda met succes terug in een meer offensieve rol. Volgens Spaan heeft de Amerikaan zelfs het ‘ongelijk’ van zijn trainer Peter Bosz bewezen.

PSV kampt de laatste weken met veel blessureleed. Zo kan Bosz inmiddels al een tijdje geen beroep doen op Jerdy Schouten en Joey Veerman, twee belangrijke krachten op het middenveld. Bosz moest daardoor puzzelen op het middenrif. Hij wees Tillman aan als vervanger van Schouten. De Amerikaan kreeg voor zijn optreden tegen Paris Saint-Germain veel complimenten, maar zakte op bezoek bij Ajax evenals een aantal van zijn ploeggenoten door het ijs. Tillman werd extra fel bekritiseerd vanwege zijn rol bij de winnende treffer van Mika Godts, die na een enorme fout van de Amerikaan zo binnen kon schieten.

Bosz behield ondanks de fout van Tillman het vertrouwen in de oud-speler van onder meer Bayern München. De trainer uit Apeldoorn posteerde hem in de afgelopen wedstrijden tegen Girona en NAC Breda op zijn vertrouwde positie als nummer acht. Met succes, want na een doelpunt en twee assists tegen Girona speelde hij ook tegen NAC een sterke wedstrijd. “Tillman bewees natuurlijk het ongelijk van Peter Bosz, door tegen Girona even de pannen van het dak te spelen op een andere plek”, zo zegt Spaan in de Hard Gras Podcast. Mauro Júnior was tegen zowel Girona als NAC de zes van PSV. “Waarom stond hij dan niet in de wedstrijd ervoor op die plek, denk ik dan”, aldus Spaan.

Schrijver Frans Thomése denkt dat dat te maken heeft met het feit dat Bosz ‘zoveel’ goede middenvelders tot zijn beschikking heeft. “Til wil hij er altijd graag bij hebben. En hij vond dat er zes spelers op die positie konden spelen, dus hij vindt eigenlijk dat al zijn middenvelders als controlerende middenvelder kunnen spelen. Behalve Til denk ik”, zo klinkt het. Thomése vergelijkt Tillman op de nummer 6-positie met Ryan Gravenberch bij Liverpool. “Ik denk dat dat altijd werkt als je heel aanvallend speelt. En, zo denkt Bosz, dan maakt het niet zoveel uit. Maar die spelers komen altijd verdedigend in de problemen omdat ze teveel aanvallend denken. In dit geval denk ik dus dat als PSV in zijn geheel beter had gespeeld (tegen Ajax, red.), het ook niet was opgevallen dat Tillman op zes minder functioneert dan een wat conservatievere speler.”

Lof voor Bosz

Thomése haalt vervolgens een uitspraak van Johan Cruijff aan. “Hij zei ook altijd: ik stel gewoon elf goede voetballers op. Hij stelde uiteindelijk natuurlijk ook Jan Wouters op, dus het werden tien goede voetballers plus Wouters. Dat is ook wel nodig soms, maar het liefst heb je alleen goede voetballers in een elftal. Dat is bij Bosz extreem, maar ik vind dat op zich wel sympathiek.” Thomése kan het wel waarderen dat er in de trainerswereld nog coaches zoals Bosz rondlopen. “Mede daarom kijk ik al twee jaar met plezier naar PSV.” De auteur complimenteert de oefenmeester bovendien voor het feit dat hij veel jonge spelers de kans geeft. “Het is ook heel knap van Bosz dat hij zoveel jonge spelers zo goed laat spelen. Dat wordt ook weleens onderschat.”

