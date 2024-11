Noa Vahle doet ontboezeming in spelerstunnel Ajax, maar wordt gerustgesteld door Ronald de Boer

Ziggo Sport heeft sinds dit seizoen de uitzendrechten van onder meer de Europa League en maakt vlak voor de aftrap van de wedstrijden nog altijd even een kort item in de spelerstunnel. Noa Vahle gaf voorafgaand aan Ajax - Maccabi Tel Aviv toe dat zij daarbij bewust op haar volume let.

Terwijl de spelers van Ajax en Maccabi Tel Aviv donderdagavond klaarstonden om het veld te betreden, sprak Vahle in de spelerstunnel van de Johan Cruijff ArenA nog kort met analist Ronald de Boer. “Ik weet niet hoe het met jou is, maar als ik hier sta probeer ik toch altijd zachtjes te praten.”

“Want ik denk dat ik de jongens dan uit hun concentratie haal”, legde Vahle uit. “Of valt dat best wel mee?”, vroeg de presentatrice aan De Boer.

Vahle werd meteen gerustgesteld door De Boer. “Dat valt wel mee, hoor. De ene speler zal er misschien wat meer last van hebben als iemand hard praat of gek doet. Toen ik jong was, was ik best wel zenuwachtig voor een wedstrijd. Want je wilde presteren. Maar daarna was ik altijd de rust zelve. Ik werd iemand die altijd om zich heen keek”, aldus de oud-middenvelder.

