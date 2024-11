Ophef rond Ronald Koeman: 'Ik zou dit nooit accepteren, dit is stuitend en heel triest'

Geert den Ouden is niet te spreken over de wijze waarop er bij het Nederlands elftal met is omgegaan. De analist rekent dit bondscoach Ronald Koeman aan, maar is ook van mening dat Timber - die de wedstrijd tegen SC Heerenveen van zaterdag moet missen - zelf aan de bel had kunnen trekken.

"Sorry, maar dit is echt stuitend", zegt Den Ouden in het programma FC Rijnmond als hij de uitspraken van Brian Priske over Koeman op de persconferentie hoort. "Als een speler niet helemaal fit is en toch naar het Nederlands elftal gaat, dan vind ik dat Koeman of zijn assistent Priske moet bellen en moet zeggen: dit zijn we van plan en hoe zie jij dit? Feyenoord is zijn werkgever. Feyenoord betaalt Timber. Als hij niet kan spelen bij het Nederlands elftal, dan moet hij terug naar Feyenoord", stelt Den Ouden op duidelijke toon.

© RTV Rijnmond

Artikel gaat verder onder video

De oud-voetballer van onder meer Excelsior en ADO Den Haag vervolgt: "De trainer van Feyenoord tast nu in het duister omdat hij niet weet hoe het gegaan is. Dat is wel heel triest. Ik zou het als ik Feyenoord was ook niet accepteren. Als het bij het Nederlands elftal blijkt dat Timber niet kan spelen, dan moet hij met gierende banden terug naar Rotterdam", benadrukt Den Ouden.

LEES OOK: Het resterende Eredivisie-programma tot aan de winterstop voor de top vijf

Sparta-speler Pelle Clement stipt vervolgens aan dat Timber zelf ook verantwoordelijk is voor een dergelijke beslissing. Den Ouden is dat met hem eens: "Hij moet zelf slim zijn en zeggen: ik ga niet naar het Nederlands elftal. Het gaat om de lange termijn. Hij gaat echt niet bij het Nederlands elftal afvallen, omdat hij er voor kiest om met een halve blessure bij Feyenoord te blijven", denkt Den Ouden. "Vanwaar die angst?"

🤨 | ‘Dat de trainer van Feyenoord nu eigenlijk in het duister tast, dat is toch wel heel triest.’ #fcrijnmond #feyenoord pic.twitter.com/9hLyPNc7UI — Rijnmond Sport (@RijnmondSport) November 22, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord kampte al met 19 blessures, hoe doen PSV en Ajax het?

Kopzorgen voor trainer Brian Priske van Feyenoord. Hoe verhouden de blessures in Rotterdam zich tot die bij Ajax en PSV?