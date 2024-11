Brian Priske bijt op zijn tong na vraag over Ronald Koeman

Brian Priske baalt van het feit dat hij zaterdagavond niet over kan beschikken. De aanvoerder van Feyenoord was voorafgaand aan de interlandperiode niet volledig fit, maar werd ondanks zijn fysieke problemen opgeroepen voor het Nederlands elftal. Vervolgens is de sterkhouder niet pijnvrij teruggekomen naar De Kuip. Priske vindt dit ontzettend vervelend, maar komt niet met verwijten.

De trainer van Feyenoord wil vrijdagmiddag op de persconferentie niet te diep ingaan op de beslissing van bondscoach Ronald Koeman om Timber mee te nemen (en niet naar huis te sturen), maar lijkt er zichtbaar van te balen: "Helaas kan ik niet beantwoorden waarom hij niet naar huis is gestuurd. Ik denk dat het gaat om een dialoog tussen Koeman, Timber en de medische staf. Onze medische staf stond in contact met die van het Nederlands elftal, dus ze hebben hem op dezelfde manier behandeld", legt Priske uit.

LEES OOK: Brian Priske zet Timon Wellenreuther op doel en moet Quinten Timber missen

Toch had de Deense oefenmeester liever gehad dat Timber, die in de laatste competitiewedstrijd tegen Almere City al niet pijnvrij oogde, in Rotterdam was gebleven: "Als trainer heb ik ook de voorkeur dat spelers hier blijven, maar het is heel lastig om als club iets te doen als het nationale elftal een speler oproept. Het is ook de verantwoordelijkheid van de spelers en daarom sta ik er ook echt voor dat de club, speler en nationale elftal goed samenwerken", legt de Deense coach uit.

Opvallend is dat Koeman gedurende de interlandperiode wél besloot om Virgil van Dijk en Frenkie de Jong naar huis te sturen en rust te geven, maar Timber niet. Omdat de middenvelder van Feyenoord niet volledig fit was, heeft hij in de afgelopen interlandperiode geen enkele minuut gemaakt voor Oranje. "Of dit een bijzondere situatie is? Waarschijnlijk wel, ja", besluit Priske.

