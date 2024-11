Opstelling Feyenoord: Priske verrast met debutant in spits

Zépiqueno Redmond maakt zondagmiddag zijn debuut voor Feyenoord, zo maken de Rotterdammers bekend. De jongeling vervangt Julián Carranza, die niet fit genoeg is om te spelen.

Voor de uitwedstrijd tegen Almere City heeft Priske zijn elftal op vijf plekken gewijzigd. Doordat Carranza nog altijd niet fit is, zal Redmond in Flevoland zijn debuut mogen maken voor Feyenoord. Verder verschijnt voorin ook Anis Hadj Moussa, die woensdag zijn eerste goal maakte voor de Rotterdammers, aan de aftrap in plaats van Bart Nieuwkoop.

Op het middenveld keert Ramiz Zerrouki terug in het elftal, wat ten koste gaat van Luka Ivanusec. Beide vleugelverdedigers worden ook vervangen door Priske. Zowel Gijs Smal als Givairo Read mogen in de basis beginnen.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Trauner, Hancko, Smal; Zerrouki, Hwang, Timber; Hadj Moussa, Redmond, Paixão.

