Priske grijpt in: vijf nieuwe namen in basiself Feyenoord

De opstelling van Feyenoord voor de kraker tegen AZ is bekend. Brian Priske voert meerdere wijzigingen door in zijn basiself, na de 0-2 nederlaag tegen Ajax. Het duel begint zaterdagavond om 21.00 uur in De Kuip.

Timon Wellenreuther moet zoals vrijdag aangekondigd onder de lat plaatsmaken voor Justin Bijlow, terwijl Antoni Milambo en Ayase Ueda vanwege blessures niet van de partij zijn. Nieuw in de opstelling zijn behalve Bijlow ook Thomas Beelen, Ramiz Zerrouki, Julián Carranza en Luka Ivanusec. Spelers als Gernot Trauner en Ibrahim Osman verliezen hun basisplek.

Feyenoord werkte van de week met veel zelfvertrouwen toe naar het thuisduel met Ajax, maar kwam er op eigen veld niet aan te pas. De Amsterdammers openden al vroeg de score, maakten niet veel later ook de 0-2 en kwamen vervolgens geen moment serieus in de problemen. Feyenoord heeft in de volgende topper tegen AZ dus wat recht te zetten, maar zal dat moeten doen zonder Milambo. De talentvolle middenvelder, de afgelopen weken een van de uitblinkers bij Feyenoord, kwam niet ongeschonden uit de strijd tegen Ajax en zal het duel met de Alkmaarders sowieso moeten missen. Hij wordt vervangen door Zerrouki.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Read, Beelen, Hancko, Bueno; Hwang, Zerrouki, Timber; Paixao, Carranza, Ivanusec

Opstelling AZ: Owusu-Oduro; Kasius, Penetra, Dekker, Møller Wolfe; Clasie, Mijnans, Koopmeiners; Lahdo, Parrott, Poku.