Van Hanegem ergert zich kapot aan Feyenoorder: 'Hij doet alsof hij Messi of Maradona is'

Willem van Hanegem heeft zich afgelopen woensdag enorm geërgerd aan . De Duitse doelman van Feyenoord heeft te veel tierelantijntjes, vindt De Kromme.

Afgelopen woensdag verloor Feyenoord in de eigen Kuip met 0-2 van Ajax. Bij beide doelpunten van de Amsterdammers zag Wellenreuther er niet goed uit. Tijdens de Willem & Wessel-podcast vertelt Van Hanegem dat hij de goalie al tijdens de wedstrijd van het veld had willen halen. "Er is ook niemand die zegt: 'Ga nu eens een keer normaal doen'. Als ik trainer was, had ik gezegd: 'Nu eruit, weg'. Misschien wel net na die goal."

De Feyenoord-legende is uiterst kritisch op de rol van de doelman bij de 0-1, waar hij ver voor zijn doel wordt uitgespeeld door Kenneth Taylor. "Hij heeft allemaal van die dingen. Soms heeft hij leuke dingen, maar dat soort gekke dingen moet hij niet doen." Opbouwend is Wellenreuther ook niet voldoende sterk, vindt Van Hanegem. "Dit irriteert mij. Hij heeft geweldig gekeept, zo eerlijk moeten we zijn, maar hij blijft maar doorgaan alsof hij Messi of Maradona is. Als hij een balletje krijgt gaat hij rustig kijken: ‘Wat ga ik eens doen?’, en toch weer wachten. Maar hij vergeet dat je na twee of drie seconden een ander situatie krijgt. Het is elke keer maar net, net net."

Van Hanegem heeft wel een theorie waarom Wellenreuther minder presteert dan vorig seizoen. Ik denk dat het toch aan hem vreet dat er zo een keeper achter hem zit. Dat is altijd moeilijk." Dat Justin Bijlow aankomend weekend weer keept, snapt de oud-voetballer wel. "Die heeft ook fouten gemaakt, maar het is wel een jongen van Feyenoord. Dat scheelt ook natuurlijk."

