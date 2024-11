Dreun voor Priske: uitblinker moet topper van Feyenoord tegen AZ laten schieten

Feyenoord moet het in het duel tegen AZ doen zonder middenvelder , dat bevestigt trainer Brian Priske op de persconferentie voorafgaand aan dat duel. Het is niet duidelijk hoelang de talentvolle uit de running is en wat voor blessure hij heeft. Daarnaast is spits ook niet van de partij tegen de Alkmaarders.

De lappenmand van Feyenoord is na De Klassieker tegen Ajax nog wat voller gelopen. Naast de langdurig geblesseerden Quilindschy Hartman, Santiago Giménez en Calvin Stengs moest ook Jordan Lotomba verstek laten gaan. Ook Ueda en Milambo hebben zich nu in de ziekenboeg gevoegd. Beide spelers zullen vrijdagmiddag een scan ondergaan.

“Ayase heeft een scan later vandaag, dan weten we hoe lang hij eruit ligt”, aldus Priske over de Japanner tegen Ajax geblesseerd uitviel in de eerste helft. Vervolgens had de Deen ook nog slecht nieuws over Milambo. “Anto heeft wat last. Hij is ook niet beschikbaar voor AZ. Tegen Salzburg is hij er mogelijk weer bij, maar een scan moet uitwijzen hoe hij er dan voor staat.”

Meevaller voor Priske: Stengs traint weer mee

Daarnaast had Priske ook goed nieuws uit de ziekenboeg. Zo traint Calvin Stengs inmiddels weer mee bij Feyenoord. Al is een snelle rentree niet aanstaande. “Calvin is weer aan het trainen. Hij was vandaag bij ons, maar is niet beschikbaar voor de wedstrijd tegen AZ. Ik denk ook niet dat hij beschikbaar is tegen Salzburg of Almere City. We moeten onthouden dat hij al een aantal maanden aan het herstellen is, dus we moeten voorzichtig zijn met hem.”

