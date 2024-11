AD deelt vier onvoldoendes uit bij Oranje: laagste cijfer voor Ronald Koeman

Het Nederlands elftal krijgt in het Algemeen Dagblad bepaald geen hoge rapportcijfers voor de wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina van dinsdagavond. Verslaggever Mikos Gouka deelt in de krant vier onvoldoendes uit, waarbij opvalt dat het laagste cijfer voor bondscoach Ronald Koeman is.

Een volledig omgegooid Oranje kwam in het afsluitende Nations League-pouleduel nog wel op voorsprong via Brian Brobbey, die met het hoofd zijn eerste interlandgoal liet aantekenen, maar speelde vooral in de tweede helft ondermaats. De Bosniërs kwamen halverwege het tweede bedrijf dan ook op gelijke hoogte via Ermedin Demirovic, die attent reageerde toen doelman Mark Flekken een schot van Edin Dzeko maar half wist te verwerken.

De keeper van Brentford, normaal gesproken tweede keus achter Bart Verbruggen, krijgt van Gouka dan ook een 5 voor zijn optreden. Behalve zijn handelen bij de treffer wordt ook een knullig moment waarbij Flekken de bal even later inleverde bij de tegenstander hem aangerekend. Datzelfde cijfer is er voor Jeremie Frimpong ('In aanvallend opzicht niet in beeld. En een schot dat bijna het stadion uit leek te zeilen') en Joshua Zirkzee ('Als schaduwspits van Oranje kwam zijn moment kort voor rust, maar de speler van Manchester rondde bepaald niet overtuigend af').

Koeman komt er bij Gouka zelfs met een 4 vanaf. "De bondscoach liet liefst elf andere namen opdraven dan tegen de Hongaren. Smullen werd het allerminst", luidt het oordeel van de journalist. Bovendien moet van Bosnië-Herzegovina, dat op de FIFA-ranglijst de 74ste plaats inneemt en afgelopen weekend nog met 7-0 werd afgedroogd door Duitsland, 'gewoon' gewonnen worden, zo lijkt Gouka te betogen: "Een gelijkspel tegen een land dat van de laatste twaalf duels er tien verloor", leest het.

