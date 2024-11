Derksen: ‘Oranje liet zien waarom ze normaal op de bank zitten’

Johan Derksen en Valentijn Driessen waren absoluut niet onder de indruk van het Nederlands elftal tegen Bosnië-Herzegovina (1-1). Volgens Derksen hebben de namen die dinsdag op het veld stonden laten zien waarom ze op de bank thuishoren.

Driessen was woensdagavond net op tijd aanwezig bij de uitzending van Vandaag Inside, nadat hij voor De Telegraaf achter Oranje aan naar Bosnië was gereisd. “Het is wel een triest land”, stelt de journalist over het land in Oost-Europa. “Als je dan ook nog zo’n wedstrijd te zien krijgt, word je er helemaal niet blij van.” Daar is Derksen het volledig mee eens. “Ze hebben gisteren wel allemaal laten zien dat het heel normaal is dat ze op de bank zitten”, geeft De Snor aan.

LEES OOK: Johan Derksen haalt uit naar vertrokken Vandaag Inside-gast: 'Zó schandelijk wat hij gedaan heeft'

“Sommigen mogen nog blij zijn dat ze op de bank mogen zitten, zoals Kluivert”, haakt Driessen erop in. De aanvaller van Bournemouth moest drie dagen eerder, tegen Hongarije (4-0), op de tribune plaatsnemen. Derksen geeft vervolgens aan dat Kluivert het in Engeland wel goed doet. “Maar nu in het Nederlands elftal krijgt hij een kans, het is echt een speeltuinvoetballer”, countert Driessen. “Het is een beetje dribbelen… Het hield niet over.”

LEES OOK: Flinke kritiek op bargast Vandaag Inside: ‘Was weggebleven!’

Driessen stoort zich aan excuses Koeman

Driessen zag dat vooral de omstandigheden de schuld kregen na de wedstrijd in Bosnië. “Maar als je als Koeman in dat land komt, dan in Sarajevo blijft en niet naar de speelplaats gaat, moet je achteraf natuurlijk niet zeuren over het veld”, is de journalist kritisch op de bondscoach. “Dat is gewoon voorbereiding.”

VIDEO: Johan Derksen en Valentijn Driessen zeer kritisch op Oranje

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Gijp bevestigt: publiekslieveling Vandaag Inside is gecanceld door Johan Derksen

Op voorspraak van Johan Derksen komt een bekende tafelgast niet meer bij Vandaag Inside.