Flinke kritiek op bargast Vandaag Inside: ‘Was weggebleven!’

Jeanneke Scholtens was maandagavond voor het eerst te zien in Vandaag Inside. De toekomstonderzoeker was op voorspraak van Johan Derksen te gast in de talkshow, maar haar optreden werd niet door iedereen goed ontvangen.

Scholtens maakte maandagavond als bargast haar debuut bij Vandaag Inside. Een interview van haar in De Telegraaf trok de aandacht van Derksen, zo gaf hij voor de uitzending aan. “Ik was eerst getriggerd door de foto”, legt De Snor uit tijdens de aflevering. “Die mevrouw zag er echt leuk uit op de foto en dan ga je dat met plezier zitten lezen. Dan denk ik: het is onrealistische onzin, maar het is wel een heel mooi geluid. Tussen het gemopper en de ellende die wij genoodzaakt zijn om te vertellen als we actueel willen zijn, vind ik dit wel een heel prettig geluid dat mensen hoop geeft.”

Hoewel Derksen Scholtens dus graag in de uitzending wilde hebben, heeft haar optreden niet op iedereen een goede indruk achtergelaten. Televisiedeskundige Victor Vlam spreekt op X zijn afschuw uit over de toekomstonderzoeker. “De bargast bij Vandaag Inside, ene Jeanneke, zegt heel trots dat ze uit haar bubbel is getreden door aan te schuiven”, begint hij. “Nou, was maar in je bubbel gebleven. Wat een hooghartig mens! Wel grappig hoe ze in de zeik wordt genomen zonder dat ze het doorheeft.

De bargast bij #vandaaginside, ene Jeanneke, zegt heel trots dat ze uit haar bubbel is getreden door aan te schuiven. Nou, was maar in je bubbel gebleven. Wat een hooghartig mens! Wel grappig hoe ze in de zeik wordt genomen zonder dat ze het doorheeft. — Victor Vlam (@VictorVlam) November 18, 2024

