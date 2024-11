Groot nieuws voor Vandaag Inside in mogelijk laatste seizoen

Vandaag Inside maakt in 2025 kans op het winnen van de Gouden Televizier-Ring, zo maakt de organisatie dinsdag bekend. Om het zestigjarige jubileum te vieren mogen voormalig winnaars van 2019 of eerder nog een keer meedoen. Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp wisten de prijs in 2011 met destijds Voetbal International in de wacht te slepen.

Hoewel de Gouden Televizier-Ring pas net is uitgereikt, is het alweer tijd om te stemmen voor de editie van 2025. Om te vieren dat de prijs dit jaar zestig jaar bestaat, zullen programma’s die de prijs in 2019 of eerder hebben gewonnen weer kans maken op de prijs. “Wanneer een programma na vijf jaar nog steeds populair is en veel kijkers trekt, vinden wij dat een prestatie op zich”, geeft Jeroen de Goeij, hoofdredacteur van de verkiezing, aan. “Deze publieksfavorieten gunnen wij tijdens het bijzondere jubileumjaar opnieuw een kans om te winnen.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Vandaag Inside-gast krijgt tijdens reclameblok appje van zijn vrouw na ordinair verhaal

Voor Derksen, Van der Gijp en Genee betekent dit dat ze na hun zege met Voetbal International in 2011 ook komend jaar weer kans maken op de prijs. Voor de heren zou dat, in wat mogelijk hun laatste seizoen is, een mooie bekroning zijn op hun werk van de afgelopen jaren. De contracten van het drietal bij Talpa lopen komende zomer af, waardoor het er momenteel op lijkt dat in mei de laatste uitzending van de talkshow op het programma staat.

LEES OOK: Van der Gijp: 'Die man heeft veertig jaar lang deze onzin staan te verkondigen'

Stemmen nu mogelijk

De stembussen voor de eerste kwalificatieronde van de Gouden Televizier-Ring zijn nu geopend. Stemmen op Vandaag Inside, of een van de andere deelnemers, kan via deze link. Naast Vandaag Inside zijn ook oud-winnaars Chateau Meiland: En Route, De Avondshow met Arjen Lubach en Goede Tijden, Slechte Tijden genomineerd. Ook kan er gestemd worden op programma’s die de prijs nog nooit hebben gewonnen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Gijp bevestigt: publiekslieveling Vandaag Inside is gecanceld door Johan Derksen

Op voorspraak van Johan Derksen komt een bekende tafelgast niet meer bij Vandaag Inside.