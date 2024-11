Ronald Koeman krijgt er flink van langs na post op X

Ronald Koeman krijgt er op X flinks van langs bij de fans van het Nederlands elftal. De bondscoach van Oranje post op het sociale medium een bedankje voor het 'afgelopen, mooie jaar', maar krijgt daarop vervolgens flink wat negatieve reacties.

Oranje speelde dinsdagavond in Bosnië-Herzegovina de laatste interland van 2024. In het Nations League-duel met Bosnië-Herzegovina kwam de ploeg niet verder dan een teleurstellende 1-1. Koeman besloot ten opzichte van de wedstrijd tegen Hongarije (4-0 winst) elf andere namen het veld in te sturen, maar tegen de nummer 74 van de FIFA-ranglijst, die afgelopen weekend met 7-0 van de mat geveegd werd door Duitsland, wist geen van de spelers te imponeren.

Op X spreekt Koeman woensdagochtend, daags na de laatste interland van het jaar, een dankwoord uit. "Bedankt voor de support het afgelopen, mooie jaar, op naar 2025", schrijft hij. Daarop kreeg de keuzeheer van het Nederlands onder meer het advies om op te stappen. Zo reageert iemand een gifje met de tekst 'it's time to go!', oftewel het is tijd om te gaan.

Een ander somt het 'mooie' jaar van Oranje onder Koeman op: nul wedstrijden gewonnen tegen een ploeg in de top 25, derde in de EK-poule, drie gelijke spelen, één nederlaag en twee overwinningen in de Nations League. Daarbij plaatst diegene ook de quote van Koeman, die zichzelf een acht als cijfer gaf.

Koeman positief over 2024

Hoewel het Nederlands elftal in 2024 dus geen topwedstrijd wist te winnen, vond de bondscoach dat hij toch een ruime voldoende verdiende voor het afgelopen jaar. Dat liet hij daags voor de wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina weten op de persconferentie. "Ik heb voldaan aan de doelstelling en dat is plaatsing afdwingen voor een eindronde. Dat lukte me ook voor het EK van 2020, maar dat toernooi heb ik moeten missen (Koeman vertrok naar Barcelona, red.). Als je zo kijkt, geef ik het jaar een 7, of een 7,5 en het team krijgt misschien wel een 8. Maar of dat over de hele linie zo is, laat ik maar aan anderen over."

