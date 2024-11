Ronald Koeman aangepakt bij ESPN: 'Hij heeft er helemaal geen zin in, respectloos'

Kenneth Perez is kritisch op manier waarop bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal zich de laatste tijd presenteert in de media. De keuzeheer haalde de afgelopen tijd onder meer uit naar mensen die op social media commentaar hebben en hekelde, zonder namen te noemen, na het gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina de oud-voetballers die als analist optreden bij de verschillende televisiezenders.

Koeman reageerde na afloop van de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen Hongarije van afgelopen zaterdag op de kritiek die Wout Weghorst kreeg met zijn viering van de 1-0. De spits van Ajax scoorde vanaf de stip, vlak nadat het duel was stilgelegd omdat de Hongaarse assistent-bondscoach Ádám Szalai was afgevoerd naar het AMC - naar later bleek als gevolg van een epileptische aanval. "Ik begreep al dat op social media... maar daar zitten hersenloze mensen", sprak de bondscoach op de afsluitende persconferentie na een vraag van Valentijn Driessen.

Perez ziet sowieso dat Koeman de laatste tijd 'de vlucht naar voren heeft genomen' in zijn media-optredens. "Ten eerste heeft hij er helemaal geen zin in. Het laatste antwoord is nog niet gegeven of hij is al opgestaan en weggelopen. Dat vind ik eigenlijk een beetje respectloos ten opzichte van alle journalisten in de zaal. En dat hij mensen op social media hersenloos noemde, dat vond ik vrij...", waarop presentator Milan van Dongen aanvult: "Dat was een boude uitspraak, ja."

Na afloop van het 1-1 gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina reageerde Koeman stekelig op kritiek van de diverse oud-voetballers. "Ik zie veel analisten op tv die alles goed hebben gedaan en dit soort wedstrijden niet hebben gespeeld… Nou, ik kan je vertellen: ik heb genoeg van dit soort wedstrijden gespeeld", sprak de bondscoach voor de camera's van de NOS, waarna verslaggever Jeroen Stekelenburg vroeg of Koeman specifiek op Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk doelde. "Naar meerdere analisten die ik langzamerhand op tv zie komen. Die hebben alleen maar goed gespeeld", antwoordde Koeman daarop sarcastisch.

Van Polen ziet 'Mourinho-stijl' bij Ronald Koeman

"Dus dan mag je daar niets over zeggen", concludeert Perez verontwaardigd. Daarna komt de Deen met een kleine cultuuranalyse: "Dus Koeman heeft wél een vlucht naar voren genomen en hij weet natuurlijk: Nederlanders zijn veeleisend en heel kritisch. Dus hij weet dat iedereen vindt dat dit helemaal ruk was. Maar hij downplayde het eigenlijk een beetje, is wel bezig met iets anders dan een charme-offensief." Van Dongen wil van het panel weten of er enkel 'pure irritatie' of ook een bewuste strategie achter het optreden van Koeman zit. "Het is een beetje de Mourinho-stijl, om de druk bij de groep weg te houden", denkt oud-prof Bram van Polen. "Creëer één vijand, dat is iets wat je deed. Maar ik weet niet of het van deze tijd is", vraagt Perez zich daarop af.

