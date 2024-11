Van der Vaart heeft te doen met Oranje-international: 'Jammer, ik gun het hem zo'

Rafael van der Vaart vindt het 'jammer' dat in het Nederlands elftal vooralsnog niet het niveau haalt dat hij op clubniveau wél laat zien. De middenvelder van Juventus was dinsdagavond basisspeler in het afsluitende Nations League-duel tegen Bosnië-Herzegovina, maar wist nauwelijks een stempel op de wedstrijd te drukken.

Koopmeiners speelde in Zenica zijn 22ste interland voor Oranje en mocht de volle 90 minuten blijven staan. Afgelopen zaterdag kreeg hij ruim twintig minuten tegen Hongarije, toen Koopmeiners als vervanger van de moegestreden Frenkie de Jong binnen de lijnen werd gebracht. In dat duel maakte hij met een fraaie kopbal de 0-4, wat de eindstand zou blijken te zijn. Tegen Bosnië-Herzegovina kwam het er echter niet uit.

Van der Vaart zei voorafgaand aan het duel in Zenica 'nieuwsgierig' te zijn hoe Koopmeiners het er bij zijn eerste Oranje-basisplaats in bijna een jaar (21 november 2023, Gibraltar - Nederland 0-6) vanaf zou brengen. "Ja, dat ben ik nog steeds", zegt de 109-voudig international tijdens de nabeschouwing bij de NOS. "Ik vind het zo jammer, ik gun het hem zó", vervolgt Van der Vaart. "Maar het is anders. Een club is vaak een warm bad, een beetje je thuis. Dan kom je bij het Nederlands elftal, waar op jouw positie ook gewoon hele goede spelers lopen. Dan heb je een andere druk. Het shirt van het Nederlands elftal weegt bij hem toch wat zwaarder."

Presentator Gert van 't Hof vraagt vervolgens of het karakter van de speler in kwestie daar een rol bij speelt, waarop Van der Vaart een voorbeeld uit zijn eigen tijd als speler aanhaalt. "Ja, maar bijvoorbeeld Clarence (Seedorf, red.) had het ook niet bij het Nederlands elftal. En die had wel een karakter van... die vond zichzelf wel goed, volgens mij. Nog steeds", grijnst Van der Vaart. Pierre van Hooijdonk stipt aan dat het voor de basisspelers tegen Bosnië-Herzegovina 'sowieso een stuk lastiger' was, aangezien bondscoach Ronald Koeman zijn beste elf op de bank hield. "Sommige spelers hebben dat zetje nodig van de beteren om zich heen om optimaal te kunnen renderen", zegt Pi-Air.

