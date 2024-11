EK-winnaar neemt het op voor Koeman en ziet iets 'ridicuuls' gebeuren

Wim Kieft is van mening dat Ronald Koeman niet mag worden afgerekend op het teleurstellende optreden van het Nederlands elftal in de uitwedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina van afgelopen dinsdag. Koeman besloot om zijn elftal op elf posities te wijzigen ten opzichte van het thuisduel met Hongarije, maar dat pakte verkeerd uit. Oranje kwam slecht voor de dag en eindigde de groepsfase van de Nations League met een gelijkspel. Maar Kieft is van mening dat er niet teveel waarde moet worden gehecht aan die wedstrijd.

Het Nederlands elftal moest de afgelopen interlandperiode nog aan de bak om zich te kwalificeren voor de kwartfinales van de Nations League. Na de teleurstellende resultaten in oktober telde in de thuiswedstrijd tegen Hongarije enkel de overwinning. Die kwam er, waardoor Oranje met het uitduel in Bosnië-Herzegovina nog te gaan al zeker was van een plek bij de laatste acht. De formatie van Koeman werd vrijdagmiddag tijdens de loting voor de kwartfinales gekoppeld aan Spanje, de regerend Europees kampioen én winnaar van de Nations League.

“Het Nederlands elftal moet met de billen bloot, kan je zeggen met Spanje als tegenstander in de kwartfinale van de Nations League in maart”, zo begint Kieft zijn column op de website van De Telegraaf. “Je weet als Oranje direct waar je internationaal staat na de dubbele interland tegen de Spanjaarden. Zonder meer een prachtige loting, zeker ook voor bondscoach Koeman die in Barcelona woont en daar als speler veel successen heeft gekend.” Succes met het Nederlands elftal kan Koeman nu goed gebruiken. De voormalig international haalde weliswaar de halve finales van het Europees Kampioenschap in Duitsland én verzekerde zich dus van een plek bij de laatste acht in de Nations League, maar na de recente interlandperiodes is de kritiek flink toegenomen.

Kieft neemt het op voor Koeman

Die is er na het teleurstellende optreden in Bosnië-Herzegovina niet minder op geworden. Kieft vindt het echter nergens op slaan dat Koeman wordt afgerekend op het gelijkspel in de laatste groepswedstrijd in de Nations League. “Trouwens ridicuul dat Koeman her en der werd afgerekend op het gelijkspel bij Bosnië-Herzegovina nadat hij de halve finale op het EK heeft gehaald en de kwartfinale van de Nations League. Tegen de Bosniërs in die troosteloze omgeving onder slechte omstandigheden stond niets meer op het spel voor Oranje. Spelers zijn in deze fase van het seizoen vanwege al hun belangrijke clubverplichtingen meer gefocust op het voorkomen van blessures dan op het maken van een goede beurt in een wedstrijd van niets, tegen een tegenstander van niets.”

Dat laatste is nog maar de vraag, aangezien Koeman in en tegen Bosnië-Herzegovina juist spelers de kans gaf die normaal gesproken op de bank zitten bij het Nederlands elftal. In de volgende interlands zal de bondscoach ‘gewoon’ weer kiezen voor zijn sterkste elf. “Tegen Spanje op het hoofdpodium zullen de internationals zich komend voorjaar juist van hun beste kant willen laten zien. Het beste moet ook worden geleverd, want je staat tegen de Europees kampioen en winnaar van de Nations League, die de beschikking heeft over een prachtige lichting spelers. Een geweldige uitdaging voor Koeman en zijn internationals”, aldus Kieft.

