Spaanse media verrassen met mening over tweeluik met Oranje

Spanje heeft het niet getroffen met het Nederlands elftal als tegenstander in de kwartfinale van de Nations League. Dat stellen Spaanse media althans naar aanleiding van de loting voor de laatste acht. Spanje kroonde zich afgelopen zomer nog tot Europees kampioen en was ook in de groepsfase van de Nations League oppermachtig, maar volgens de media daar moet de formatie van coach Luis de la Fuente op zijn hoede zijn voor Oranje.

Het Nederlands elftal moest na de teleurstellende resultaten in oktober alle zeilen bijzetten om kwalificatie voor de laatste acht van de Nations League veilig te stellen. Dat lukte uiteindelijk afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Hongarije. Oranje plaatste zich als nummer twee achter Duitsland voor de kwartfinales. Tijdens de loting kon het gekoppeld worden aan Frankrijk, Portugal of Spanje. Het werd dus de regerend Europees kampioen. “Een moeilijke en historische rivaal die de huidige Europese en Nations League-kampioen tot het uiterste zal drijven”, zo schrijft AS over de loting.

Hetzelfde medium stelt dat Spanje ‘niet veel geluk’ heeft gehad met de loting en spreekt over een ‘vernieuwd’ team van Koeman. “Dat in de groepsfase werd verslagen door Duitsland maar het de laatste tijd erg goed doet, zoals bleek op het EK, waar het de halve finales bereikte, en op het WK, waar het in de kwartfinales zijn meerdere moest erkennen in de uiteindelijke wereldkampioen Argentinië”, zo leest het. Volgens AS zijn er bij het Nederlands elftal wel ‘twijfels’ over Frenkie de Jong, die ‘niet in zijn beste vorm verkeert’. Over de verdediging, met Virgil van Dijk ‘aan het hoofd’, en het middenveld klinken er dan wel weer lovende woorden. Zo zijn Tijjani Reijnders, Xavi Simons en Cody Gakpo volgens AS van ‘zeer hoog niveau’.

Marca is eveneens van mening dat Spanje het zwaar heeft getroffen, niet in de laatste plaats omdat bij plaatsing voor de halve finale een krachtmeting wacht met Kroatië en Frankrijk. De sportkrant noemt Nederland een ‘ongemakkelijke’ en ‘zeer veeleisende’ opponent voor De la Fuente en zijn manschappen. Marca is alvast in Oranje gedoken en stelt dat Koeman na het EK in Duitsland ‘weinig tot niets’ heeft veranderd. “Hij heeft geen tijd gehad. Hij blijft trouw aan de 1-4-2-3-1. Het is de moeite waard om in ieder geval de ‘verdwijning’ van Memphis Depay uit de selectie te benadrukken nadat hij bij Corinthians tekende. Het ontbreken van een betrouwbare ‘9’ is feitelijk de grote zwakte van Nederland. Op het EK was dat al het geval”, zo leest het.

De kracht van Oranje is volgens Marca ‘zonder twijfel’ de defensie. “Koeman heeft een doelman gevonden: Bart Verbruggen, die snel reageert tussen de palen en goed met zijn voeten is. In het centrum van de verdediging beschikt hij over een keur aan kwalitatieve opties: Van de Ven, Van Hecke, De Vrij… Hij blijft echter trouw aan de ervaring van De Ligt en Van Dijk”, aldus Marca, waar Jan Paul van Hecke in de thuiswedstrijd tegen Hongarije nog wel de voorkeur kreeg boven Matthijs de Ligt. Volgens Marca heeft Oranje ‘genoeg’ goede spelers op het middenveld, waaronder Ryan Gravenberch, Reijnders, De Jong en Simons. “Zeer goed materiaal, maar het past niet helemaal bij elkaar”, zo klinkt de conclusie echter.

Sport begint over de wedstrijd waar alle Nederlanders liever niet aan worden herinnerd: de WK-finale van 2010. “Spanje heeft een goede herinnering aan Nederland, aangezien dat het team was dat in de WK-finale van 2010 werd verslagen dankzij een doelpunt van Andrés Iniesta”, zo leest het. “Oranje wordt echter gezien als een ingewikkelde tegenstander”, aldus het medium.

