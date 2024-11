Loting WK-kwalificatie: Nederlands elftal door Nations League nog in wachtkamer

De groepsfase van de Nations League is achter de rug, waardoor de potindeling voor de Europese WK-kwalificatie van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada bekend is. Doordat het Nederlands elftal van bondscoach Ronald Koeman zich wist te kwalificeren voor de kwartfinales van de Nations League, is het ingedeeld in Pot 1. Daarmee ontloopt het grote landen als Spanje, Engeland, Portugal en Duitsland.

De Nations League speelde een belangrijke rol bij de potindeling. De nummers een en twee van de groepen in Divisie A kregen gegarandeerd een plek in Pot 1. De 4-0 overwinning van Oranje op Hongarije (16 november) zorgde ervoor dat Koeman en de zijnen zich van de tweede plaats in de groep wisten te verzekeren. Vanwege de hoge notering op de FIFA-wereldranglijst (achtste) was Nederland hier ook bij een derde plaats in de groep terechtgekomen.

Naast Nederland zijn ook de zeven andere kwartfinalisten van de Nations League verzekerd van een plek in Pot 1: Spanje, Duitsland, Portugal, Frankrijk, Italië en Denemarken. Dit achttal wordt aangevuld met de vier hoogste landen op de FIFA-ranking. Dat zijn Engeland, België, Zwiterland en Oostenrijk.

Potindeling WK-kwalificatie

Pot 1

Pot 2

Pot 3 Pot 4

Pot 5 Spanje Oekraïne Schotland Bulgarije Moldavië Duitsland Zweden Slovenië Luxemburg Malta Portugal Turkije Ierland Kosovo Andorra Frankrijk Wales Albanië Wit-Rusland Gibraltar Italië Hongarije Noord-Macedonië Armenië Liechtenstein Nederland Servië Georgië Kazachstan San Marino Denemarken Polen Finland Azerbeidzjan Kroatië Griekenland IJsland Estland Engeland Roemenië Noord-Ierland Cyprus België Slowakije Montenegro Faeröer Zwitserland Tsjechië Bosnië-Herzegovina Letland Oostenrijk Noorwegen Israël Litouwen

Aan het WK 2026 zullen maar liefst 48 landen deelnemen. Bij het WK 2022 in Qatar was het deelnemersaantal nog 32. Europa heeft een derde van de 48 tickets toegewezen gekregen: zestien stuks. Twaalf van deze startbewijzen gaan naar de twaalf groepswinnaars van de Europese kwalificatie.

Zestien ploegen gaan via een knock-outsysteem strijden om de vier laatste tickets voor het WK. Twaalf nummers twee van de WK-kwalificatie en vier ploegen vanuit de Nations League. Dit zijn de vier beste Nations League-groepswinnaars die buiten de eerste twee van de reguliere kwalificatiegroep zijn gevallen. Dit maakt dan ook dat San Marino, dat Groep 1 in Divisie D winnend wist af te sluiten, nog altijd mag dromen van het WK. Het is voor Nederland noodzakelijk om de WK-kwalificatiegroep te winnen of tweede te worden. Omdat Oranje de groep in de Nations League niet wist te winnen, is die vluchtroute voor Oranje uitgesloten.

De loting voor de Europese kwalificatie wordt op vrijdag 13 december om 12.00 uur in het Zwitserse Zürich verricht. Dit gaat gebeuren via een online-evenement, waarschijnlijk omdat er na de loting nog veel onduidelijk zal zijn. Want dit is waar de kwartfinales en de Final Four van de Nations League weer om de hoek komen kijken.

Landen die de halve finale van de Nations League spelen kunnen namelijk niet in een groep met vijf landen terechtkomen. De Final Four wordt namelijk in juni afgewerkt en dan staan er ook twee speelrondes van de WK-kwalificatie op het programma. Het is dus aannemelijk dat er tijdens de loting voor de WK-kwalificatie met termen als ‘winnaar kwartfinale 1’ en ‘verliezer kwartfinale 2’ gewerkt wordt. Na afloop van de loting voor de Europese WK-kwalificatie zal de volledige samenstelling van slechts vier van de twaalf groepen bekend zijn.

Wat dat betreft zit het Nederlands elftal nog even in de wachtkamer. Pas eind maart is het voor Oranje duidelijk hoe de route richting het WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada eruitziet.

Speeldata WK-kwalificatie

Groepsfase

Speeldata Groepen van 5 Groepen van 4 21-22 maart 2025 Speelronde 1 - 24-25 maart 2025 Speelronde 2 -

6-7 juni 2025 Speelronde 3 - 9-10 juni 2025 Speelronde 4 - 4-6 september 2025 Speelronde 5 Speelronde 1 7-9 september 2025 Speelronde 6 Speelronde 2 9-11 oktober 2025 Speelronde 7 Speelronde 3 12-14 oktober 2025 Speelronde 8 Speelronde 4 13-15 november 2025 Speelronde 9 Speelronde 5 16 - 18 november 2025 Speelronde 10 Speelronde 6

Play-offs

26 maart 2026 Halve finales 31 maart 2026 Finale

