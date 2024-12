Meesterscout Piet de Visser: 'Hij zit niet meer op het niveau van Oranje'

Piet de Visser vindt niet dat in maart zijn rentree moet maken bij de Oranje-selectie. De meesterscout van weleer is niet te spreken over het tempo van het Braziliaanse voetbal en vindt derhalve dat Memphis niet meer op het niveau van Oranje zit.

Memphis maakte in september een verrassende overstap naar het Braziliaanse Corinthians en is helemaal opgeleefd in het Zuid-Amerikaanse land. In de laatste tien competitiewedstrijden was Memphis goed voor zeven doelpunten en één assist. Daarmee heeft de spits een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de succesvolle reeks van Corinthians. De club klom op van de achttiende naar de zevende plaats, een plek die recht geeft op deelname aan de Copa Sudamericana.

De roep om een terugkeer van Memphis in Oranje wordt, mede vanwege het tegenvallen van Brian Brobbey en Joshua Zirkzee, steeds groter. Toch valt het tempo in Brazilië volgens De Visser niet te vergelijken met het tempo van de Eredivisie, of zelfs de Premier League. "Technisch zijn het allemaal prima spelers, maar er zit in Brazilië wel steeds minder snelheid in het spel", aldus De Visser in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Dat heeft volgens ook te maken met het feit dat topspelers, zoals Marcelo, David Luiz en Thiago Silva, op latere leeftijd terugkeren naar Brazilië. Daardoor komt het tempo lager te liggen, waardoor Memphis zich makkelijker kan onderscheiden. "Zijn techniek en trap zijn nog altijd geweldig. Daar heeft hij ook wat goals mee gemaakt. Maar daar krijgt hij ook meer tijd voor in Brazilië. Hij speelt traag. De explosiviteit van vroeger heeft hij niet meer. Hij gaat dan ook mee in het tempo van de competitie. En die is niet van het niveau dat je met Oranje moet willen nastreven", aldus De Visser.

Memphis niet meer op het niveau van Oranje

Als het aan De Visser ligt dan wordt Memphis door bondscoach Ronald Koeman ook niet meer opgeroepen voor het Nederlands elftal. "Begrijp me niet verkeerd: Depay heeft een goede bijdrage gehad bij Corinthians. Maar het is niet dat hij er flink bovenuit steekt of dat ze niet zonder hem kunnen. Oranje heeft spelers nodig die qua tempo en loopvermogen richting Europese top gaan. Vergelijk Depay met Reijnders, Gakpo, Schouten. Daar zit echt een verschil in. Daarom zit hij voor mij niet meer op het niveau van Oranje", besluit hij.

